وعود رئاسية تنهض بمحافظة الضالع.. مشاريع قادمة وبنية تحتية

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الرياض

عدد القراءات 169

وعد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بأن الدولة ماضية في تقديم حلول عملية، وملموسة عبر حزمة من المشاريع ذات الأولوية في محافظة الضالع، تشمل تطوير شبكة الطرق، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وتجهيز المستشفى العام، ودعم التعليم العالي، والفني والمهني، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى الخدمات في عموم المديريات

وأكد الرئيس، حرص الدولة على تنمية محافظة الضالع، والنهوض بأوضاعها الخدمية، والمعيشية ودعم قيادة السلطة المحلية للوفاء بالتزاماتها الحتمية في مختلف القطاعات.

وقال الرئيس خلال لقائه اليوم الخميس محافظ محافظة الضالع احمد القبة، أن أولوية قيادة الحكومة وقيادة السلطة المحلية في الضالع خلال المرحلة الراهنة، تتمثل في تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص التنمية، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويخفف من معاناتهم المعيشية.

واستمع الرئيس من محافظ الضالع إلى تقرير حول الأوضاع العامة في المحافظة، والجهود المبذولة على المستويات الخدمية والتنموية، والتحديات القائمة في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والبنى التحتية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بجهود قيادة السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع في المحافظة خلال الفترة الماضية، وتعاطيها المسؤول مع مختلف التحديات، بما في ذلك إبقاء الانتباه مركزا على ردع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما اشاد الرئيس بالدعم الأخوي المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لمحافظة الضالع، ومختلف المحافظات ضمن البرامج والمشاريع التنموية والخدمية، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل فرصة حقيقية لتعزيز مسار التعافي المحلي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي طال امدها.

وشدد على أهمية اضطلاع قيادة السلطات المحلية بمسؤولياتها في توجيه هذا الدعم بكفاءة وشفافية نحو الأولويات العاجلة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة المواطنين.

ودعا أبناء محافظة الضالع، بمختلف شرائحهم، إلى التكاتف حول أولوية التنمية، واستثمار الفرص التي تتيحها الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، والعمل بروح المسؤولية لتعزيز الاستقرار، وتهيئة بيئة جاذبة للمشاريع والاستثمارات، بما يسهم في بناء نموذج محلي ناجح يعكس مكانة الضالع، وتضحيات أبنائها.

وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم العام، والتأهيل المهني والفني هو الركيزة الاساسية للتنمية، ووسيلة فعالة لتمكين الشباب، ودمجهم في سوق العمل على المستويين المحلي والاقليمي، وتعزيز الامن والاستقرار في البلاد.

كما أكد رئيس مجلس القيادة، حرص الدولة على إنصاف تضحيات أبناء محافظة الضالع، وفي المقدمة الجرحى، وأسر الشهداء بما يليق بتضحياتهم الوطنية المستمرة ضد المشروع الامامي.

وأوضح الرئيس أن قيادة الدولة تنظر إلى الضالع باعتبارها حلقة مهمة في معادلة الاستقرار والتنمية، وصناعة النموذج، والصمود، وتعزيز معركة استعادة مؤسسات الدولة، وحضورها الفاعل في مغادرة الماضي، وبناء مشروع المستقبل، والدولة العادلة.