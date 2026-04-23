مأرب تختتم دورة لبناء قدرات الخطباء والمرشدات في ترسيخ المصالحة المجتمعية وبناء السلام

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

اختتمت بمحافظة مأرب، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة ببناء قدرات الخطباء والمرشدات في مجالات المصالحة المجتمعية والعدالة التصالحية والانتقالية، والتي نفذت في إطار مشروع “دعم السلام في اليمن من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة (SPARK)”، الممول من معهد (DT).

وهدفت الدورة التي أقامتها منظمة سام للحقوق والحريات بالشراكة مع رابطة أمهات المختطفين، وبالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة،إلى تعزيز قدرات 16مشاركا، من الخطباء والمرشدات في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتفعيل دور المنابر الدينية في دعم جهود المصالحة المجتمعية، إضافة إلى تعريفهم بمفاهيم العدالة التصالحية والانتقالية وآليات تطبيقها في السياق اليمني، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والحد من النزاعات المجتمعية.

وفي الاختتام، أكد مدير إدارة الإرشاد بمكتب الاوقاف بمحافظة مأرب عبدالحق الشجاع على أهمية هذه البرامج النوعية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيدا بدور المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وبناء السلام، وما تقدمه من إسهامات فاعلة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم العدالة والمصالحة، داعياً إلى توسيع نطاق هذه الأنشطة لتشمل مختلف المديريات.

من جانبه، أوضح رئيس منظمة سام معاذ الفقيه، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تمكين الخطباء والمرشدات والقيادات المجتمعية من أداء دور محوري في معالجة آثار النزاع، وبناء جسور الثقة بين أفراد المجتمع، مؤكدا أن الخطباء والمرشدات يمثلون ركيزة أساسية في نشر خطاب معتدل يدعم السلام والاستقرار.

وفي ختام الفعالية، جرى توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، وسط تأكيدات بمواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج التي تعزز من فرص التماسك المجتمعي وتدعم مسارات السلام في اليمن.