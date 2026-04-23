الكهرباء في مأرب تدخل العصر الرقمي… شراكة مصرفية تفتح أبواب السداد وتضاعف الإيرادات

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وقّعت المؤسسة العامة للكهرباء في منطقة مأرب، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي بالمحافظة، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تحصيل رسوم التيار الكهربائي وتسهيل عمليات السداد للمواطنين، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

وجاء توقيع الاتفاق خلال اجتماع عقد في مدينة مأرب، ناقش آليات تمكين المشتركين من تسديد رسوم الكهرباء عبر البنك، من خلال خدماته الإلكترونية والمصرفية، بما يوسع خيارات الدفع وييسر الإجراءات على المواطنين.

وبموجب المذكرة، سيتم إتاحة سداد فواتير الكهرباء عبر التطبيق الإلكتروني للبنك، إلى جانب التعاون في تبادل الخبرات والبرامج الحديثة التي من شأنها تطوير الأداء المؤسسي لدى الطرفين، ورفع نسبة الإيرادات، وتنمية قدرات الكوادر البشرية.

ووقّع الاتفاق عن المؤسسة العامة للكهرباء مديرها العام عبدالهادي بن جابر، فيما وقّع عن بنك التسليف التعاوني والزراعي مدير فرع البنك في مأرب علي ناصر مثنى.

وقالت المؤسسة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتحديث نظام السداد ومواكبة التطورات في القطاع المصرفي، مشيرة إلى أنها تعتزم خلال الفترة المقبلة إبرام ترتيبات مماثلة مع عدد من البنوك المحلية، بهدف تسهيل خيارات الدفع أمام المشتركين.