ترامب يفاجئ الجميع ويطلب استبدال إيران بإيطاليا في المونديال!

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الأربعاء أن مبعوثاً رفيع المستوى للرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة.

وصرح المبعوث الأميركي الخاص باولو زامبولي لصحيفة فاينانشال تايمز قائلاً: أؤكد أنني اقترحت على ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم. أنا إيطالي الأصل وسيكون حلماً رؤية المنتخب الإيطالي في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة. وبفضل ألقابهم الأربعة، لديهم السجل الذي يبرر إدراجهم.

وكانت إيطاليا تعرضت لصدمة في مارس بعد أن غاب المنتخب الوطني عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي عقب الهزيمة بركلات الترجيح 4-1 أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق المؤهل.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إيران أصدرت بياناً يوم الأربعاء قالت فيه إنها مستعدة للبطولة وتخطط للمشاركة.

وقالت إيران في وقت سابق من شهر أبريل أنها لن تتخذ قراراً بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم إلا بعد تلقي رد من فيفا بشأن نقل مبارياتهم من الولايات المتحدة إلى المكسيك.