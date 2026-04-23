خبر سيء لجماهير برشلونة ومنتخب أسبانيا بشأن إصابة لامين يامال ومدته غيابه

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أن جناحه لامين يامال تعرض للإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى ليغيب عن بقية الموسم.

وأكد برشلونة في الوقت ذاته أن يامال من المتوقع أن يكون حاضراً مع المنتخب الإسباني المشارك في كأس العالم المقبلة.

وفي وقت سابق قالت تقارير صحفية الفحوصات الأولية أظهرت إصابة لامين يامال في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، في المباراة التي أقيمت امس وانتهت بفوز برشلونة على سيلتا فيغو، بهدف دون رد سجله لامين من ركلة جزاء، وقد يغيب نجم الفريق عن الملاعب لمدة 5 أسابيع.