مشروع خط سكة حديدية يمتد من السعودية إلى تركيا

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا، مروراً بالأردن وسوريا، قبل نهاية العام الجاري.
وقال الجاسر في تصريحات لقناة "العربية" السعودية نشرتها على موقعها الإلكتروني الأربعاء إن "المشروع من شأنه أن يعزز التكامل الإقليمي، ودعم حركة التجارة، وتطوير منظومة النقل البري المستدام بين دول المنطقة".
وأضاف أن "الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة تمتد حالياً إلى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، ما يجعلها نقطة ارتكاز استراتيجية للتوسع المستقبلي نحو الربط الإقليمي والدولي".
وفي 3 أبريل/ نيسان الجاري قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن أنقرة تخطط لتمديد السكك الحديدية في تركيا حتى مدينة حلب السورية ضمن جهود إحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي.
ويُعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أُنشئ بين عامي 1900 و1908، وامتد بطول نحو 1322 كيلومترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلومتر.