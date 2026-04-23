الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

شهدت مدينة سيئون بحضرموت اليوم الخميس حفل تدشين دمج قوات النخبة الحضرمية في الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت نظمته الادارة العامة للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء.

وفي التدشين أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين باربّاع، اهتمام السلطة المحلية بدعم وتعزيز قدرات القوات الأمنية، نظراً للدور الحيوي الذي تضطلع به في حفظ الأمن والاستقرار وصون السكينة العامة ، مشدداً على أهمية التحلي بالقيم والمبادئ الحميدة والانضباط العسكري.

وأشاد بارباع بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مختلف مديريات الوادي والصحراء ، معربا عن أمله في استكمال قوام القوات الأمنية وتوفير احتياجاتها الضرورية لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.

من جانبه نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز القوات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكداً اهتمام الوزارة بمحافظة حضرموت وإيلاءها أهمية خاصة نظراً لموقعها الاستراتيجي.

بدوره أوضح مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبدالله بن حبيش، أن إدارة الأمن عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الانتشار الأمني وفق خطط مدروسة، تهدف إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للبلاغات، وتكثيف التواجد الأمني في المواقع الحيوية، بما يسهم في الحد من الجريمة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وأشار بن حبيش إلى الاهتمام برفد الأجهزة الأمنية بالكادر البشري المؤهل، والعمل على تدريب وتأهيل الأفراد ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب تعزيز الانضباط والالتزام باللوائح والأنظمة، باعتبار ذلك أساس نجاح العمل الأمني ، شاكراً مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الداخلية والسلطة المحلية والتحالف العربي ممثله بالمملكة العربية السعودية على دعمهم للأجهزة الأمنية.

وأكد العميد بن حبيش التزام قيادة الأمن والشرطة بتنفيذ التوجيهات والعمل بروح الفريق الواحد، لافتاً إلى تعزيز الأمن بقوات من النخبة الحضرمية، بما يسهم في تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن وسكينة المجتمع ، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة الرئيسية والفرعية المكلفة بحصر الموارد البشرية بوزارة الداخلية.

حضر الفعالية مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد دكتور بشير الحداد ومستشار محافظ حضرموت الاستاذ سثاف الكاف وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة.