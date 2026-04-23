الوازعية تتنفس.. إقالة مدير الأمن المحسوب على طارق صالح وتعيين ''المشولي'' خلفًا له.. قوات طارق تبدأ بالإنسحاب

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

استجابت الحكومة اليمنية لمطالب أبناء الوازعية، غرب تعز، بتعين مديرا لشرطة المديرية، بدلاً عن المدير السابق المحسوب على طارق صالح.

وأصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان يوم الأربعاء قرارا بتعيين النقيب عز الدين علي قاسم سالم مديراً لشرطة مديرية الوازعية، غرب تعز.

النقيب عز الدين علي قاسم المشولي المعين مديراً لأمن مديرية الوازعية، بقرار من وزير الداخلية، خلفًا للمدير السابق رامي رشيد، الذي عينه العميد طارق صالح؛ هو نجل الشهيد علي قاسم المشولي، أحد قادة المقاومة في الوازعية الذين واجهوا مليشيات الحوثي وقوات صالح عام 2016.

في غضون ذلك بدأت قوات طارق صالح عصر (الأربعاء) الإنسحاب من مناطق الوازعية تنفيذا للاتفاق مع الأهالي الذي رعته لجنة وساطة قبلية وعسكرية.

وشهدت الوازعية خلال الأسابيع الماضية توترا عسكريا، قتل خلاله أحد أبناء المنطقة بطيران مسير لقوات طارق صالح، التي سلمت للجنة الوساطة 9 من قواتها متورطين في الهجوم.

وتم الاتفاق ايضا على انسحاب القوات من مناطق الوازعية وتغيير مدير الأمن.