حصار بحري يشتد.. 31 سفينة تُجبر على التراجع وإيران تلوّح بالتصعيد

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

في تصعيد لافت في مياه المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أجبرت 31 سفينة على تغيير مسارها أو العودة إلى موانئها، ضمن الحصار البحري المفروض على إيران.

اللافت أن معظم السفن المستهدفة كانت ناقلات نفط، ما يكشف أن الخنق يتركز على شريان الاقتصاد الإيراني، في خطوة تضغط بقوة على طهران وسط التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.

ولم يتوقف الأمر عند التوجيه فقط، إذ تحدثت تقارير عن اعتراض ناقلات إيرانية في المياه الآسيوية وإجبارها على تغيير مسارها بعيداً عن وجهاتها قرب الهند وماليزيا وسريلانكا، في عمليات تُنفذ بعيداً عن مضيق هرمز لتفادي مخاطر المواجهة المباشرة أو الألغام.

في المقابل، رفعت طهران سقف التهديد، محذّرة من رد قد يمتد إلى الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر، ما ينذر بتوسّع رقعة التوتر إلى ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية.

ويأتي ذلك بينما تتحدث المعطيات عن حشد عسكري أميركي ضخم يضم آلاف الجنود وعشرات السفن والطائرات، في وقت توصف فيه الهدنة الحالية بأنها هشة وقابلة للانفجار في أي لحظة، خصوصاً مع ربط إيران بين رفع الحصار واستئناف أي مفاوضات.