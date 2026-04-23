آخر الاخبار

حصار بحري يشتد.. 31 سفينة تُجبر على التراجع وإيران تلوّح بالتصعيد صراع خفي يهز طهران.. جنرال الظل يفرض كلمته ويعطّل المفاوضات زلزال في البنتاغون.. إقالة مفاجئة لوزير البحرية الأمريكي وسط تصعيد مع إيران هرمز على صفيح ساخن.. تصعيد إيراني يهدد بإسقاط الهدنة ناقلات إيران تتسلل عبر هرمز.. الحصار الأميركي في مهبّ الالتفاف الذهب يرتفع عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران هل تشعرين بـ فقدان الشهية أثناء الدورة الشهرية؟- إليك الأسباب تظهر ثم تختفي في ثوان- علامة في العين تكشف عن أورام الدماغ أعراض المرارة- علامات تظهر قبل انفجارها في الجسمك أفضل علاج لعرق الإبط- نصائح تساعد على تقليله استعدادًا للصيفكتب

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات
في تصعيد لافت في مياه المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أجبرت 31 سفينة على تغيير مسارها أو العودة إلى موانئها، ضمن الحصار البحري المفروض على إيران.

اللافت أن معظم السفن المستهدفة كانت ناقلات نفط، ما يكشف أن الخنق يتركز على شريان الاقتصاد الإيراني، في خطوة تضغط بقوة على طهران وسط التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.

ولم يتوقف الأمر عند التوجيه فقط، إذ تحدثت تقارير عن اعتراض ناقلات إيرانية في المياه الآسيوية وإجبارها على تغيير مسارها بعيداً عن وجهاتها قرب الهند وماليزيا وسريلانكا، في عمليات تُنفذ بعيداً عن مضيق هرمز لتفادي مخاطر المواجهة المباشرة أو الألغام.

في المقابل، رفعت طهران سقف التهديد، محذّرة من رد قد يمتد إلى الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر، ما ينذر بتوسّع رقعة التوتر إلى ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية.

ويأتي ذلك بينما تتحدث المعطيات عن حشد عسكري أميركي ضخم يضم آلاف الجنود وعشرات السفن والطائرات، في وقت توصف فيه الهدنة الحالية بأنها هشة وقابلة للانفجار في أي لحظة، خصوصاً مع ربط إيران بين رفع الحصار واستئناف أي مفاوضات.

الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول