صراع خفي يهز طهران.. جنرال الظل يفرض كلمته ويعطّل المفاوضات

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

في قلب السلطة داخل إيران، يتصاعد صراع غير معلن بين أجنحة الحكم، حيث برز اسم أحمد وحيدي كـ"رجل الظل" الذي يمسك بخيوط القرار من خلف الستار، وسط غياب لافت عن المشهد العلني.

التوتر لم يعد خافياً، مع تضارب التصريحات بين مؤسسات الدولة، وتعثر جولات التفاوض مع الولايات المتحدة، ما كشف عن فجوة عميقة بين القيادة السياسية والعسكرية، خاصة بعد غياب شخصيات وازنة مثل علي لاريجاني.

وبينما يلوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهلة أخيرة، تبدو طهران وكأنها تعيش سباقاً مع الزمن:

هل ينتصر منطق الدولة.. أم تحسمه قبضة العسكر؟