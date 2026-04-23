حصار بحري يشتد.. 31 سفينة تُجبر على التراجع وإيران تلوّح بالتصعيد صراع خفي يهز طهران.. جنرال الظل يفرض كلمته ويعطّل المفاوضات زلزال في البنتاغون.. إقالة مفاجئة لوزير البحرية الأمريكي وسط تصعيد مع إيران هرمز على صفيح ساخن.. تصعيد إيراني يهدد بإسقاط الهدنة ناقلات إيران تتسلل عبر هرمز.. الحصار الأميركي في مهبّ الالتفاف الذهب يرتفع عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران هل تشعرين بـ فقدان الشهية أثناء الدورة الشهرية؟- إليك الأسباب تظهر ثم تختفي في ثوان- علامة في العين تكشف عن أورام الدماغ أعراض المرارة- علامات تظهر قبل انفجارها في الجسمك أفضل علاج لعرق الإبط- نصائح تساعد على تقليله استعدادًا للصيفكتب
في تطور لافت يعكس حجم التوتر داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، أعلن البنتاغون إقالة وزير البحرية جون فيلان بشكل فوري، في خطوة مفاجئة تزامنت مع تصاعد المواجهة البحرية مع إيران.
القرار الذي صدر دون توضيح رسمي، أثار موجة من التساؤلات، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط من ظهور فيلان في مؤتمر عسكري بواشنطن، تحدث خلاله بثقة عن خطط تطوير الأسطول البحري الأمريكي.
وتشير معطيات إلى وجود خلافات حادة داخل القيادة العسكرية، خصوصًا بين فيلان ووزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية إدارة الحرب والتوجهات الاستراتيجية، في ظل تصعيد ميداني متسارع في المنطقة.
وتأتي الإقالة في وقت تنفذ فيه البحرية الأمريكية عمليات حصار مشدد على إيران، وسط استخدام متزايد للقوة في بحر العرب، ما يعكس تحولًا نحو نهج أكثر حدة في المواجهة.
ويرى مراقبون أن تصريحات فيلان الأخيرة بشأن إمكانية بناء سفن حربية خارج الولايات المتحدة قد تكون عجّلت بإطاحته، بعد أن اعتُبرت مخالفة لسياسات “أمريكا أولًا”.
الإقالة تندرج ضمن سلسلة تغييرات طالت قيادات عسكرية بارزة مؤخرًا، في مؤشر على إعادة تشكيل واسعة داخل البنتاغون، استعدادًا لمرحلة قد تكون أكثر تصعيدًا في الصراع مع طهران.