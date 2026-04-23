هرمز على صفيح ساخن.. تصعيد إيراني يهدد بإسقاط الهدنة

في تطور ميداني يعكس هشاشة التهدئة، صعّدت إيران من تحركاتها في مضيق هرمز، واضعةً الهدنة مع واشنطن أمام اختبار صعب، رغم إعلان الرئيس الأميركي Donald Trump تمديد وقف إطلاق النار.
وشهدت الساعات الماضية هجمات على ثلاث سفن، إلى جانب احتجاز سفينتين من قبل «الحرس الثوري»، في رسالة مباشرة تعكس تمسك طهران بأوراق الضغط البحرية، بالتزامن مع استمرار الحصار الأميركي على موانئها.
هذا التصعيد يأتي في وقت يراوح فيه المسار الدبلوماسي مكانه، وسط غياب موقف إيراني حاسم من العودة إلى المفاوضات، مقابل ضغوط متزايدة من الوسطاء، خصوصاً باكستان، للحيلولة دون انهيار التهدئة.
في المقابل، تواصل الولايات المتحدة الاعتماد على الحصار البحري كأداة رئيسية للضغط، بينما تشترط طهران رفعه كمدخل لأي تسوية، ما يعمّق فجوة الخلاف ويُبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات التصعيد.
وبين رسائل القوة في الميدان وتعثر التفاهمات السياسية، تبدو الهدنة أشبه بهدنة مؤقتة، مهددة بالانهيار في أي لحظة، في ظل صراع الإرادات على واحد من أهم شرايين الطاقة في العالم.