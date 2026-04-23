ناقلات إيران تتسلل عبر هرمز.. الحصار الأميركي في مهبّ الالتفاف

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات
 في مشهد يكشف ثغرات الحصار البحري الأميركي، تواصل إيران تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، متجاوزة القيود المفروضة، وفق ما أظهرته بيانات شركة Vortexa المتخصصة.

وأفادت المعطيات بأن ناقلتين عملاقتين، “هيرو 2” و”هيدي”، نجحتا في العبور إلى بحر العرب محمّلتين بالنفط، رغم الرقابة العسكرية، ضمن أسطول أوسع نقل نحو 9 ملايين برميل إلى الأسواق العالمية.

وكان الرئيس الأميركي Donald Trump قد أعلن فرض حصار بحري مشدد يستهدف السفن المرتبطة بـ إيران، إلا أن الأرقام تعكس قدرة طهران على المناورة واستمرار تدفق صادراتها.

وبحسب البيانات، عبرت 34 ناقلة نفط وغاز المضيق، بينها 19 ناقلة متجهة إلى خارج الخليج، معظمها محمّل، في مؤشر على محدودية فعالية الإجراءات الأميركية حتى الآن.

وتعمد هذه السفن إلى إطفاء أجهزة التتبع لتفادي الرصد، بينما تبقى وجهات الشحن غير معلنة، مع استمرار الصين كوجهة رئيسية، ودخول الهند على الخط بشحنات محدودة مؤخراً.

