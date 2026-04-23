الذهب يرتفع عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

ارتفع الذهب الأربعاء 22 أبريل/نيسان، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مدفوعاً بعمليات شراء انتهازية فيما يترقب المستثمرون أي مؤشرات على استئناف محادثات السلام بين أميركا وإيران.

مكاسب الذهب زاد الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4735.65 دولار للأونصة بعد أن ارتفع 1% في وقت سابق من الجلسة، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة لتسليم يونيو بنسبة 0.7% لتغلق عند 4753 دولار.

وقال كبير المحللين في Kitco Metals، جيم ويكوف، إن "عمليات الشراء بعد خسائر الثلاثاء ظهرت بوضوح في أسواق المعادن النفيسة".

واحتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية دون تحديد جدول زمني للهدنة.

ولم تظهر أي مؤشرات على استئناف المحادثات.

كما تعرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لضغوط بعد مقتل ثلاثة أشخاص في هجمات بطائرات مسيرة إسرائيلية.

تأثير أسعار الفائدة وقال رئيس استراتيجية السلع العالمية في TD Securities، بارت ميليك، إن الذهب استفاد من تراجع العوائد على السندات وسط آمال بأن يتم حل أزمة المضيق، لكنه أشار إلى أن الوضع "هش وغير مؤكد".

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تراجعت أسعار الذهب بنحو 11% مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة مخاوف التضخم، فيما حدّت أسعار الفائدة المرتفعة من الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

معادن أخرى ارتفعت الفضة بنسبة 1.4% إلى 77.80 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 2.1% إلى 2079.80 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.3% إلى 1553.43 دولار.

وفي سياق منفصل، قال مرشح رئاسة الفدرالي كيفن وارش أمام مجلس الشيوخ إنه لم يقدم أي وعود للرئيس ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، مؤكداً استقلاليته في اتخاذ القرارات