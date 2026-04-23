هل تشعرين بـ فقدان الشهية أثناء الدورة الشهرية؟- إليك الأسباب

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 202

الدورة الشهرية هى سلسلة تغييرات هرمونية طبيعية تحدث بجسم المرأة، وتسبب بعض الأعراض المُزعجة التي قد تعيق عن ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، ومن بين هذه الأعراض فقدان الشهية، فما هى الأسباب؟

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" أسباب الشعور بفقدان الشهية، خلال الدورة الشهرية، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

ما سبب فقدان الشهية خلال الدورة الشهرية؟

1- تغيرات نفسيةيخضع الجسم خلال فنرة الدورة الشهرية لتغيرات نفسية قد تؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الشهية، غالباً ما تترافق انقباضات الرحم اللازمة لتساقط بطانة الرحم مع تقلصات وغثيان وحساسية في الجهاز الهضمي، وكلها عوامل تُقلل من الرغبة في تناول الطعام.

2- انخفاض هرمون البروجسترونانخفاض هرمون البروجسترون في بداية الدورة الشهرية يمكن أن يجعل الشخص يشعر بجوع أقل، في حين أن وجود الالتهاب واحتباس الماء يمكن أن يساهم في الشعور بالثقل، وبالتالي كبح الشهية بشكل أكبر.

3- انخفاض هرموني الإستروجينإن انخفاض هرموني الإستروجين والبروجسترون أثناء الحيض يمكن أن يقلل الشهية بشكل مؤقت، كما أن آلام الدورة الشهرية والتقلصات والانتفاخ تسبب الكثير من الانزعاج، مما يؤدي أيضًا إلى عدم الشعور بالجوع.

4- تغيرات السيروتونينينخفض ​​مستوى السيروتونين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمزاج والشهية، بالتزامن مع هرمون الإستروجين خلال فترة ما قبل الحيض، ولكنه يعود إلى مستواه الطبيعي أثناء الحيض، يساهم هذا التغير المستمر في الحد من الأكل العاطفي والرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويجعل الشخص يشعر بمزيد من الحياد تجاه الطعام ومختلف النكهات.

5- تغيرات المرحلة الحيضيةأن عملية الأيض في الجسم تكون أكثر نشاطاً قبيل الدورة الشهرية، ثم تتباطأ أثناء الحيض.

وقد يحتاج الجسم في الواقع إلى سعرات حرارية أقل، وهذا ما يفسر انخفاض الشعور بالجوع.

6- العوامل العاطفيةخلال الدورة الشهرية، تمر النساء بتغيرات ملحوظة في صحتهن النفسية والجسدية، ويساهم هذان العاملان بشكل كبير في فقدان الشهية منها:

تسبب تقلصات الدورة الشهرية وتقلصات الرحم الغثيان وتعطي شعوراً بأن المعدة مضغوطة.- يمكن أن يؤدي الانتفاخ واحتباس الماء إلى الشعور الزائف بالشبع.- قد يؤدي التعب أو انخفاض المزاج أو سرعة الانفعال إلى فقدان الدافع لتناول الطعام.

تعد التغيرات المعوية مثل الإمساك أو الإسهال، والتي تُعد شائعة أثناء الحيض، من الأسباب الرئيسية لفقدان الشهية.

طرق طبيعية لتحفيز الشهية أثناء الدورة الشهريةعلى الرغم من أن الشعور بنقص طفيف في الشهية ليس مشكلة، إلا أن فقدانها المستمر وعدم تناول الطعام الكافي طوال فترة الحيض قد يؤدي إلى الضعف والدوار ومشاكل صحية أخرى، وليس من الضروري التوجه إلى الطبيب في كل مرة، إذ توجد بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تحفيز الشهية خلال الدورة الشهرية من بينها التالي:

1- ينبغي تناول وجبات صغيرة ودافئة ومتكررة، فالطعام الدافئ يساعد على إرخاء عضلات البطن وتخفيف التقلصات.

2- اشرب شاي الزنجبيل أو ماء الزنجبيل والليمون، فهو لا يساعد فقط في تنظيم عملية الهضم، بل يساعد أيضاً في تخفيف الغثيان.

3- إن النشاط البدني الخفيف، مثل المشي لمسافات قصيرة أو تمارين التمدد، لا يحسن حركة الأمعاء فحسب، بل ينشط الجسم بشكل طبيعي، وبالتالي يزيد الشهية.

4- إن إضافة التوابل اللطيفة مثل الكمون والشمر والأجوان والقرفة والفلفل الأسود إلى طعامك يمكن أن يساعد الجهاز الهضمي دون أن يكون مزعجاً.

5- خلال هذه الفترة، يُنصح بتناول الأطعمة سهلة الهضم، دون التسبب في الشعور بالثقل أو مشاكل في المعدة.

6- في كثير من الأحيان، قد يخلط الجسم بين الجفاف والجوع؛ لذلك، فإن شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب قد يكون مفيداً.

مشروبات تخفف من تقلصات وآلام الدورة الشهريةهماك بعض المشروبات التي يمكن أن تساهم في تخفيف تقلصات وآلام الدورة الشهرية، وذلك وفقًات لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية، منها:

1- ماء الحلبة الذي يُعد مشروباً طبيعياً فعالاً في تخفيف تقلصات وآلام الدورة الشهرية، بفضل احتوائه على مركبات "الصابونين" المضادة للالتهابات.

2- شاي القرفة هو من أفضل المشروبات لتهدئة تشنجات الرحم وتخفيف شدة الألم، خلال فترة الدورة الشهرية.

3- البابونج الذي يعمل على استرخاء العضلات وتقليل تشنجات البطن المصاحب خلال الدورة الشهرية عند السيدات.

4- النعناع الذي يساعد في تقليل آلام البطن وتشنجاتها بفضل مركباته المهدئة والتي تساهم على الاسترخاء.

5-الكمون من المشروبات الدافئة التي ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية، حيث تساعد في تخفيف الانتفاخ والمغص