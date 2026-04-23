تظهر ثم تختفي في ثوان- علامة في العين تكشف عن أورام الدماغ

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

كيف أعرف أن كان لدي ورم في الدماغ؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص على محرك بحث جوجل، رغبة في معرفة أبرز الأعراض التي تكشف عن أورام الدماغ.

بحسب صحيفة "Mirror"، هناك علامة تحذيرية تظهر في العين ثم تختفي في ثوانٍ، تكشف عن وجود ورم في الدماغ.

هل ورم المخ يؤثر على العين؟

فقدان البصر المؤقت علامة على أورام الدماغ نقلًا عن خبراء من جمعية أورام الدماغ الخيرية، يعتبر فقدان البصر المؤقت عند الوقوف من علامات وجود ورم في الدماغ.

وأكدوا أن فقدان البصر عند الوقوف يزول أثره في غضون لحظات، مما يجعل البعض لا ينتبه إليه.

كيف تبدو عيون المصابين بأورام الدماغ؟

كشفت جمعية أورام الدماغ الخيرية عبر موقع الإلكتروني، أن ورم المخ قد يؤثر سلبًا على حاسة الإبصار، ويرجع السبب إلى الضغط الذي يتعرض له العصب البصري.

وهناك عامل آخر لمشاكل الرؤية الشائعة بين مرضى أورام الدماغ وهو تورم القرص البصري الموجود في الجزء الخلفي من العين.

أعراض أورام الدماغ على العينفقدان البصر المؤقت الناتج عن أورام الدماغ يظهر على هيئة فقدان جزئي في مجال الرؤية، لكن سرعان ما يعود النظر لحالته الطبيعية في غضون ثوانٍ معدودة.

بالإضافة إلى فقدان البصر المؤقت عند الوقوف، تؤدي أورام الدماغ إلى المعاناة من تشوش الرؤية، إذ يواجه المرضى صعوبة كبيرة في مشاهدة التلفاز أو القراءة.

كما تعد إزدواجية الرؤية من الأعراض التي تكشف عن أورام الدماغ في بعض الحالات.

كيف أعرف أن كان لدي ورم في الدماغ؟

تصبح مشاكل الرؤية المذكورة أعلاه علامة مؤكدة على الإصابة بورم في الدماغ، إذا كانت مصحوبة بالأعراض التالية:-الصداع.-النوبات.-الغثيان.-الدوخة.-التعب.-فقدان حاسة الشم والتذوق