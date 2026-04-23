أعراض المرارة- علامات تظهر قبل انفجارها في الجسمك

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 235

 

 المرارة هي عضو صغير يقع بالقرب من الكبد، وهي تخزن الصفراء، وهي سائل ينتجه الكبد، وتفرز المرارة الصفراء في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الدهون، وقد يصل الأمر بالبعض في أحيان مختلفة إلى درجة الانفجار والتمزق.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، الأعراض والعلامات التي تظهر قبل انفجار المرارة في الجسم، ومن المهم توخي الحذر لها، وذلك بحسب "healthline".

تمزق المرارة حالة طبية يحدث فيها تسرب أو انفجار في جدار المرارة، وينتج التمزق عادةً عن التهاب المرارة، والذي قد يكون سببه حصى المرارة العالقة داخلها، كما يمكن أن تُسبب العدوى التهابًا يؤدي إلى التمزق.

إذا تمزقت المرارة، فقد يعاني الشخص من ألم حاد ومفاجئ في البطن، وقد يكون الألم قصير الأمد بعد التمزق، ولكنه غالبًا ما يعود عندما يتسع موضع التمزق أو يلتهب أو يُصاب بعدوى.

وقد يسبب تمزق المرارة غير المعالج متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية في الجسم، وإذا كانت هناك عدوى كامنة مصحوبة بمتلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية، والتي تسمى أيضًا الإنتان، فإن هذا النوع من العدوى يمكن أن يكون مهددًا للحياة.

ما أسباب انفجار المرارة؟

يحدث انفجار وتمزق المرارة عادةً نتيجة التهابها أو إصابتها مباشرة، وتشمل أسباب التهاب المرارة المؤدي إلى التمزق ما يلي:

  • حصى المرارة، وهي السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب.
  • - داء الأسكاريس، الذي تسببه الديدان الطفيلية وقد يؤدي إلى أمراض القنوات الصفراوية.
  • - العدوى البكتيرية، مثل تلك التي تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية، أو الكلبسيلة، أو المكورة المعوية البرازية.
  • - الرواسب الصفراوية، وهي خليط من الصفراء ومواد صلبة قد تسد المرارة.

ما علامات تمزق المرارة؟

  • الغثيان والقيء- ألم حاد في الجزء العلوي الأيمن من البطن- اليرقان، وهو اصفرار الجلد والعينين- الحمى

ما علاج تمزق المرارة؟

  • استئصال المرارةسيوصي طبيبك بأفضل خطة علاجية بعد تشخيص حالتك، عادةً ما يتبع التشخيص علاج سريع، ومن الأفضل أن يقوم طبيبك باستئصال المرارة قبل تمزقها.
 
  • - العلاج بعد الجراحةمن المرجح أن تحتاج إلى علاج بعد الجراحة، وقد يشمل ذلك المضادات الحيوية لعلاج أي عدوى بكتيرية، والإقامة في المستشفى لمراقبة حالتك.
  • وقد يكون من الضروري أيضًا اتباع نظام غذائي قليل الدسم مؤقتًا، وقد تواجه صعوبات قصيرة الأمد في هضم وامتصاص الدهون بعد استئصال المرارة.
  • وقد تتلقى أيضًا تعليمات للعناية بجرحك الجراحي في المنزل، وقد يصف لك الطبيب أدوية لتسكين الألم، كما قد يصف لك الطبيب دورة علاجية مستمرة بالمضادات الحيوية كإجراء وقائي ضد العدوى، وقد يطلب منك أيضًا تجنب بعض الأنشطة لفترة من الوقت
