أعراض المرارة- علامات تظهر قبل انفجارها في الجسمك

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

المرارة هي عضو صغير يقع بالقرب من الكبد، وهي تخزن الصفراء، وهي سائل ينتجه الكبد، وتفرز المرارة الصفراء في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الدهون، وقد يصل الأمر بالبعض في أحيان مختلفة إلى درجة الانفجار والتمزق.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، الأعراض والعلامات التي تظهر قبل انفجار المرارة في الجسم، ومن المهم توخي الحذر لها، وذلك بحسب "healthline".

تمزق المرارة حالة طبية يحدث فيها تسرب أو انفجار في جدار المرارة، وينتج التمزق عادةً عن التهاب المرارة، والذي قد يكون سببه حصى المرارة العالقة داخلها، كما يمكن أن تُسبب العدوى التهابًا يؤدي إلى التمزق.

إذا تمزقت المرارة، فقد يعاني الشخص من ألم حاد ومفاجئ في البطن، وقد يكون الألم قصير الأمد بعد التمزق، ولكنه غالبًا ما يعود عندما يتسع موضع التمزق أو يلتهب أو يُصاب بعدوى.

وقد يسبب تمزق المرارة غير المعالج متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية في الجسم، وإذا كانت هناك عدوى كامنة مصحوبة بمتلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية، والتي تسمى أيضًا الإنتان، فإن هذا النوع من العدوى يمكن أن يكون مهددًا للحياة.

ما أسباب انفجار المرارة؟

يحدث انفجار وتمزق المرارة عادةً نتيجة التهابها أو إصابتها مباشرة، وتشمل أسباب التهاب المرارة المؤدي إلى التمزق ما يلي:

حصى المرارة، وهي السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب.

- داء الأسكاريس، الذي تسببه الديدان الطفيلية وقد يؤدي إلى أمراض القنوات الصفراوية.

- العدوى البكتيرية، مثل تلك التي تسببها بكتيريا الإشريكية القولونية، أو الكلبسيلة، أو المكورة المعوية البرازية.

- الرواسب الصفراوية، وهي خليط من الصفراء ومواد صلبة قد تسد المرارة.

ما علامات تمزق المرارة؟

الغثيان والقيء- ألم حاد في الجزء العلوي الأيمن من البطن- اليرقان، وهو اصفرار الجلد والعينين- الحمى

ما علاج تمزق المرارة؟

استئصال المرارةسيوصي طبيبك بأفضل خطة علاجية بعد تشخيص حالتك، عادةً ما يتبع التشخيص علاج سريع، ومن الأفضل أن يقوم طبيبك باستئصال المرارة قبل تمزقها.