أفضل علاج لعرق الإبط- نصائح تساعد على تقليله استعدادًا للصيفكتب

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً

مع دخول فصل الصيف، تزداد حالات التعرق وقد تصل للحد المفرط، وقد يؤثر تعرق الإبط على الراحة والثقة بالنفس الحياة اليومية، ورغم توفر العلاجات الطبية لفرط التعرق، إلا أن تكلفتها وآثارها الجانبية قد تجعل تجربة الطرق الطبيعية خيارًا جديرًا بالاهتمام.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أفضل علاج لعرق الإبط- نصائح تساعد على تقليله استعدادًا للصيف، بسحب "health".

ما أفضل علاج لعرق الإبط؟

تجنب مسببات التعرق قد تجد أن بعض الأشياء تحفز تعرق الإبط، لذا فإن تدوين ملاحظاتك عن التعرق في دفتر خاص سيساعدك على معرفة متى تميل إلى التعرق وما الذي قد يُحفز هذه النوبات.

هناك العديد من العوامل التي قد تحفز التعرق، بما في ذلك بعض الأدوية، والحالات الصحية، والأطعمة، ومن بين العوامل الغذائية الشائعة التي تُحفز التعرق المفرط ما يلي:

الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازيةالشوكولاتةالأطعمة الحارةالأطعمة الدهنية أو السكرية أو المالحةالأطعمة الغنية بالبروتينالكحول

2. إدارة القلق والتوتركما أن التوتر والقلق والإجهاد من العوامل الشائعة المسببة للتعرق، قد تساعدك إدارة هذه المشاعر بهذه الاستراتيجيات على التحكم في التعرق:

تمارين الاسترخاء ، مثل التنفس العميق أو التأمل الارتجاع البيولوجي، الذي يعيد تدريب دماغك للمساعدة في التحكم في وظائف جسدية معينةالتنويم الإيحائي، حالة استرخاء عميقة يمكن استخدامها مع طرق أخرى لتقليل التوترالعلاج السلوكي المعرفي (CBT)، وهو نوع من أنواع العلاج النفسيمجموعات الدعم، التي يمكن أن تربطك بأشخاص آخرين يعانون أيضًا من القلق

3. جرب الوخز بالإبريعد الوخز بالإبر طريقة طبيعية أثبتت بعض النجاح في تقليل التعرق، وتشير الأبحاث إلى أنها قد تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط الناتج عن انقطاع الطمث، وكذا قد يساعد الوخز أيضاً في التخلص من التعرق المرتبط بالتوتر.

4. استخدم قابضًا طبيعيًاالمادة القابضة هي مادة تساعد على تقليص مسام الجلد وتضييقها مؤقتًا، وقد يؤدي إغلاق مسام الإبطين إلى تقليل كمية العرق.

بعض المواد القابضة، مثل خل التفاح، لها أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة البكتيريا المسببة للرائحة، ومن المهم توخي الحذر عند استخدام المواد القابضة الموضعية، نظرًا لمحدودية الأبحاث حول مدى فعاليتها وآثارها الجانبية المحتملة، ومن أمثلة المواد القابضة الطبيعية ما يلي:خل التفاحالمريمية

5. صودا الخبز ونشا الذرةتحتوي العديد من مزيلات العرق المتوفرة تجارياً على صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) ونشا الذرة، ويتميز نشا الذرة بقدرته العالية على الامتصاص، بينما تساعد صودا الخبز على تحييد الروائح.

ويمكن صنع مزيل عرق طبيعي في المنزل عن طريق خلط كميات متساوية من صودا الخبز ونشا الذرة، ووضع طبقة رقيقة على منطقة الإبطين النظيفة والجافة، ثم غسلها بعد حوالي 30 دقيقة.

نصائح للتحكم في التعرقاستخدم مزيل العرق:

تتوفر مزيلات العرق العادية والطبية بدون وصفة طبية للمساعدة في منع التعرق.

ضعها قبل النوم مباشرة للحصول على أفضل النتائج.

اشرب الكثير من الماء: سيساعد ذلك في الحفاظ على برودة جسمك وتعويض السوائل التي تفقدها من خلال العرق.

ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء: فالملابس الفضفاضة تسمح للعرق بالجفاف بدلاً من احتباسه على الجلد، وتعد الأقمشة الطبيعية كالقطن والخيزران من أكثرها تهوية.

ارتداء ملابس ماصة للرطوبة: يمكنك أيضاً ارتداء قمصان مصممة لسحب العرق بعيداً عن بشرتك حتى يتبخر بسرعة.

واقيات الإبط أو واقيات الملابس: هذه عبارة عن وسادات ترتديها تحت ملابسك لامتصاص العرق قبل أن يصبح مرئيًا.

حافظ على بيئتك باردة وجافة: إذا كان لديك مكيف هواء، فاستخدمه للحفاظ على درجة حرارة مريحة