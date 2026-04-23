كتب سعال بسبب المعدة- متى تكون الكحة ناتجة عن الجهاز الهضمي
في الغالب ما يكون السعال ناتج عن ارتجاع في المرئ، وكذا جافا وطويل الأمد، وقد يزداد سوءاً في الليل أو بعد تناول الطعام، وتشمل العوامل المحفزة بعض الأطعمة، والوزن الزائد، والتدخين، والضغط على المعدة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، سعال بسبب المعدة- متى تكون الكحة ناتجة عن الجهاز الهضمي؟ بحسب "verywellhealth".
متى تكون الكحة ناتجة عن الجهاز الهضمي؟
يحدث السعال الناتج عن ارتجاع المريء عندما يهيج حمض المعدة الحلق والممرات الهوائية، مما يسبب في كثير من الأحيان سعالاً جافاً مستمراً، حتى بدون حرقة المعدة المعتادة.
يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة وتعديلات النظام الغذائي والأدوية، ولكن من المهم مراجعة الطبيب إذا لم يتحسن السعال.
كيف يسبب ارتجاع المريء السعال؟
يحدث السعال الناتج عن ارتجاع الحمض عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، مما يهيج الأنسجة المجاورة، وقد يسبب ذلك السعال حتى بدون الشعور المعتاد بحرقة المعدة.ويحدث هذا بثلاث طرق رئيسية:
يمكن أن يحفز الحمض الموجود في المريء العصب المبهم، الذي يربط الجهاز الهضمي بالرئتين، وعند تنشيطه، يمكن لهذا العصب أن يحفز السعال لمنع دخول الحمض إلى المجاري التنفسية.
وبسبب هذه التأثيرات، يكون السعال الناتج عن الارتجاع عادةً جافًا، ويستمر لأسابيع أو أكثر، وقد يزداد سوءًا في الليل أو عند الاستلقاء، كما يمكن أن يظهر دون أعراض حرقة المعدة المعتادة، ولهذا السبب يطلق عليه أحيانًا اسم الارتجاع الصامت.
هل سبب السعال هو ارتجاع المريء؟
غالباً ما يتميز السعال الناتج عن ارتجاع المريء بخصائص مختلفة عن أنواع السعال الأخرى، فعلى عكس السعال الناتج عن نزلات البرد أو الحساسية أو التدخين، يميل هذا النوع من السعال إلى الاستمرار لفترة طويلة دون سبب واضح.
وتشمل الميزات الشائعة ما يلي:
ما علاج السعال الناتج عن ارتجاع المريء؟