الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

في الغالب ما يكون السعال ناتج عن ارتجاع في المرئ، وكذا جافا وطويل الأمد، وقد يزداد سوءاً في الليل أو بعد تناول الطعام، وتشمل العوامل المحفزة بعض الأطعمة، والوزن الزائد، والتدخين، والضغط على المعدة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، سعال بسبب المعدة- متى تكون الكحة ناتجة عن الجهاز الهضمي؟ بحسب "verywellhealth".

متى تكون الكحة ناتجة عن الجهاز الهضمي؟

يحدث السعال الناتج عن ارتجاع المريء عندما يهيج حمض المعدة الحلق والممرات الهوائية، مما يسبب في كثير من الأحيان سعالاً جافاً مستمراً، حتى بدون حرقة المعدة المعتادة.

يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة وتعديلات النظام الغذائي والأدوية، ولكن من المهم مراجعة الطبيب إذا لم يتحسن السعال.

كيف يسبب ارتجاع المريء السعال؟

يحدث السعال الناتج عن ارتجاع الحمض عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، مما يهيج الأنسجة المجاورة، وقد يسبب ذلك السعال حتى بدون الشعور المعتاد بحرقة المعدة.ويحدث هذا بثلاث طرق رئيسية:

تهيج الحلق: يمكن للأحماض أو الإنزيمات الهاضمة، مثل البيبسين، أن تنتقل عبر المريء وتصل إلى الحلق أو صندوق الصوت (الحنجرة)، مما يؤدي إلى رد فعل السعال.



دخول الحمض إلى المجاري التنفسية: قد تدخل كميات صغيرة من الحمض إلى القصبة الهوائية أو الرئتين، حتى القطرات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى التهاب وسعال مزمن، وهو ما يعرف باسم الاستنشاق الدقيق.- رد الفعل العصبي:

يمكن أن يحفز الحمض الموجود في المريء العصب المبهم، الذي يربط الجهاز الهضمي بالرئتين، وعند تنشيطه، يمكن لهذا العصب أن يحفز السعال لمنع دخول الحمض إلى المجاري التنفسية.

وبسبب هذه التأثيرات، يكون السعال الناتج عن الارتجاع عادةً جافًا، ويستمر لأسابيع أو أكثر، وقد يزداد سوءًا في الليل أو عند الاستلقاء، كما يمكن أن يظهر دون أعراض حرقة المعدة المعتادة، ولهذا السبب يطلق عليه أحيانًا اسم الارتجاع الصامت.

هل سبب السعال هو ارتجاع المريء؟

غالباً ما يتميز السعال الناتج عن ارتجاع المريء بخصائص مختلفة عن أنواع السعال الأخرى، فعلى عكس السعال الناتج عن نزلات البرد أو الحساسية أو التدخين، يميل هذا النوع من السعال إلى الاستمرار لفترة طويلة دون سبب واضح.

وتشمل الميزات الشائعة ما يلي:

مستمر: يستمر السعال لمدة ثمانية أسابيع أو أكثر ولا يزول مع علاجات البرد أو الحساسية المعتادة .

- جاف: عادةً لا يخرج مخاط أو بلغم.

- يزداد الأمر سوءًا في الليل: فالاستلقاء قد يسمح لحمض المعدة (حمض المعدة) بالتحرك لأعلى بسهولة أكبر، مما قد يؤدي إلى زيادة السعال.

- بعد الوجبات : قد يشتد السعال بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، خاصة إذا كانت الوجبة كبيرة أو حارة.

ويلاحظ بعض الأشخاص المصابين بالسعال الارتجاعي علامات أخرى لمرض الارتجاع المعدي المريئي، مثل:

- حرقة المعدة أو الشعور بحرقة في الصدر

- طعم لاذع في الفم- التقيؤ

- صعوبة البلع

- بحة في الصوت ، خاصة في الصباح

- رائحة الفم الكريهة

متى يجب زيارة مقدم الرعاية الصحية؟ينبغي مراجعة مقدم الرعاية الصحية، في الحالات التالية:

- يستمر السعال لأكثر من ثمانية أسابيع أو يزداد سوءاً.

- لا تتحسن أعراض الارتجاع المعدي المريئي لديك مع العلاج أو تزداد سوءًا.

- تظهر عليك أعراض جديدة، مثل بحة الصوت أو الأزيز.

- تعاني من حرقة المعدة بشكل متكرر مرتين أو أكثر في الأسبوع.

- تبدأ بالتقيؤ أو تعاني من غثيان مستمر.

- تعاني من فقدان الوزن غير المقصود أو انخفاض الشهية .

- تواجه صعوبة في البلع أو تشعر بألم عند البلع.

- تلاحظ وجود كميات صغيرة من الدم في القيء أو البراز .- تعاني من ألم شديد في الصدر أو صعوبة في التنفس.

- تشعر بالضعف أو الإغماء أو الدوار.

ما علاج السعال الناتج عن ارتجاع المريء؟