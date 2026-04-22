اختتام التصفيات النهائية للمسابقة المنهجية والملتقى العلمي لمدارس الثانوية بمأرب

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

اختتم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقات المنهجية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والملتقى العلمي لطلاب الصف الثاني الثانوي، بين المدارس المتأهلة من المديريات إلى المرحلة النهائية.

ففي المسابقة المنهجية للصف الثالث الثانوي، فاز طلاب مدارس النموذجية بمديرية المدينة بالمركز الأول، إثر تغلبهم على طلاب مدرسة الثورة من مديرية حريب، والتي حلت في المركز الثاني.

وفي مسابقة الملتقى العلمي لطلاب الصف الثاني ثانوي، احتل المركز الأول مجمع المتفوقين بمديرية المدينة في مادة الفيزياء، ومدرسة صفية بحريب في مادة الكيمياء، ومدرسة البيان بالوادي في مادة الرياضيات، ومدرسة بلقيس بالمدينة في مادة الأحياء.

وفي الحفل الذي نظمته إدارة الأنشطة بمكتب التربية، هنأ وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، الفائزين في المسابقتين من طلاب وإدارات مدرسية ومعلمين... مؤكدا أهمية إقامة وتنظيم مثل هذه المسابقات العلمية والمنهجية بين الطلاب سنويا، بهدف تحفيزهم، وخلق مناخ تنافسي فيما بينهم، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي في جميع مدارس محافظة مأرب.

من جانبه اشار نائب مدير التربية عبدالعزيز الباكري إلى أن الغاية المرتجاة من هذه المسابقات والملتقيات التي تقام سنويا هو تحفيز الطلاب، وخلق مناخ تنافسي بين المدارس وطلابها ،لرفع مستوى التحصيل العلمي.. مشيدا بدور وجهود المعلمين وأولياء الأمور في صناعة جيل متسلح بالعلم، واعدادهم ليكونوا قادة في المستقبل،يؤدون واجبهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وفي ختام حفل الذي تخلله فقرات استعراضية للموهوبين، جرى تكريم لجنة التحكيم وطلاب المدارس الفائزة في المسابقتين بالجوائز النقدية التحفيزية وشهادات التقدير.