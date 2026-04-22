اختتام التصفيات النهائية للمسابقة المنهجية والملتقى العلمي لمدارس الثانوية بمأرب ضغوط أممية وإقليمية لدفع مفاوضات اليمن نحو اختراق ملموس.. المبعوث الأمم يختتم زيارته لمسقط السعودية تعلن استكمال دراسة ربط شبكة السكك الحديدية مع تركيا إحصائية رسمية بخسائر تعز بسبب السيول والأمطار الأخيرة مركز البحر الأحمر: السعودية تقود مشروع الحياة… وإيران تغرق اليمن في مشروع الموت شراكات دولية مباشرة مع الصين… ميناء عدن يستعد لدور محوري في الملاحة العالمية وتحويله لمركز إقليمي لاستقطاب خطوط الملاحية الدولية هجوم مباغت قرب هرمز… زوارق إيرانية تمطر ثلاث سفينة شحن بوابل من الرصاص وزير الصناعة يناقش مع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه مبادرات الابتكار والتنمية في عدن حراك يقوده مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن من عمّان إلى مسقط.. وهذه أبرز الملفات أسرع حكم إعدام يصدر في قضية مقتل سائق باص بعدن
اختتم هانس غروندبرغ زيارة إلى سلطنة عُمان، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لدفع عملية السلام في اليمن، بالتوازي مع تحركات تفاوضية جارية في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وسط دعم إقليمي تقوده السعودية.
وقال مكتب المبعوث الأممي إن غروندبرغ عقد لقاءات مع مسؤولين عُمانيين رفيعي المستوى في مسقط، ناقش خلالها سبل تحريك العملية السياسية في ظل المتغيرات الإقليمية، مشيداً بالدور الذي تلعبه سلطنة عُمان في دعم قنوات الحوار والوساطة.
كما التقى المبعوث الأممي بكبير مفاوضي جماعة أنصار الله، محمد عبد السلام، حيث بحث معه آليات تعزيز التقدم في المسار التفاوضي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق اختراق ملموس في الملف اليمني.
وتزامنت هذه التحركات مع جولة مفاوضات في عمّان، تركز بشكل أساسي على ملف تبادل المحتجزين، والذي يُعد أحد أبرز ملفات بناء الثقة بين الأطراف، وأشار غروندبرغ إلى أن تحقيق تقدم في هذا الملف من شأنه تخفيف معاناة مئات الأسر اليمنية، داعياً إلى إحراز نتائج ملموسة.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من لقاء مماثل جمع ممثلين عسكريين من جماعة الحوثي والسعودية في العاصمة الأردنية عمان.