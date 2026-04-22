إحصائية رسمية بخسائر تعز بسبب السيول والأمطار الأخيرة

أسفرت سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تعز مؤخرا عن وفاة 24 شخصًا، فيما بلغ عدد الأسر المتضررة 31 ألفًا و260 أسرة، إضافة الى الأضرار الواسعة التي طالت مختلف القطاعات الحيوية، بإجمالي تكلفة تقديرية للأضرار بلغ 15 مليونًا و89 ألفًا و97 دولارا، بحسب احصائية رسمية.
واستعرض وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية، المهندس مهيب الحكيمي، اليوم، تقرير لجنة الطوارئ بالمحافظة الخاص بكوارث السيول التي شهدها عدد من مديريات المحافظة، والتي تسببت بخسائر تُقدّر بـ15 مليون دولار.
وفي مؤتمر صحفي، استعرض الوكيل الحكيمي تقرير اللجنة الذي تضمن حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول، وآثارها الإنسانية على السكان، إضافة إلى ما لحق بقطاعات الإسكان والطرق والتعليم والآثار والأمن الغذائي والمياه.
وأكد وكيل المحافظة أن ما شهدته المحافظة من كوارث السيول لا يُعد حدثًا طارئًا، بل يأتي ضمن سياق هشاشة مزمنة مرتبطة بتغيرات المناخ، وتدهور البنية التحتية، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، وضعف قدرات المؤسسات المحلية على الرصد والاستجابة المسبقة، واتساع فجوة الجاهزية المؤسسية والمجتمعية.
وأشار إلى جملة الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطة المحلية لإغاثة المتضررين، سواء على المستوى المحلي أو عبر التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تسريع الاستجابة وتخفيف معاناة المتضررين.
كما استعرضت اللجنة الجهود التي بذلتها مختلف الجهات لمواجهة آثار الكارثة، إلى جانب عرض مصفوفة الاحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات، وتحديد الأولويات الملحة ضمن مسار استباقي يهدف إلى الحد من الأضرار مستقبلًا وتقليل آثارها إلى أدنى حد ممكن.