شراكات دولية مباشرة مع الصين… ميناء عدن يستعد لدور محوري في الملاحة العالمية وتحويله لمركز إقليمي لاستقطاب خطوط الملاحية الدولية

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشفت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن توجهات حكومية لتحويل ميناء عدن من "ميناء استقبال" إلى مركز إقليمي لإعادة الشحن (الترانزيت)، في مسعى لخفض تكاليف الشحن البحري التي ارتفعت جراء التوترات الإقليمية وزيادة مخاطر التأمين.

وقال نائب وزير النقل اليمني، ناصر شريف، إن الوزارة تجري مباحثات مع خطوط ملاحية دولية، من بينها شركة "سي ليجند" (Sea Legend)« الصينية » لبدء نشاط "الترانزيت" في الميناء قريباً.

وأوضح شريف أن استقطاب رحلات مباشرة سيعزز الثقة الدولية في الميناء ويقلل الاعتماد على الموانئ الوسيطة، ما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع في الأسواق المحلية عبر تحقيق "اقتصاديات الحجم".

وأكد نائب وزير النقل اليمني أن دخول خطوط ملاحية جديدة سيوفر خيارات متعددة أمام التجار، ويسهم في تقليل الاعتماد على المسارات غير المباشرة، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز انسيابية حركة التجارة.

وأوضح المصدر أن هذه الاتفاقيات تتضمن فتح خطوط ملاحية مباشرة تربط الموانئ الصينية بميناء عدن، الأمر الذي من شأنه تقليص زمن الرحلات البحرية، وتعزيز كفاءة النقل البحري، وخفض تكاليف الشحن.



وأشارت مصادر ملاحية إلى أن ميناء عدن سيضطلع بدور محوري في إعادة توزيع حاويات الترانزيت إلى عدد من موانئ البحر الأحمر، بما يعزز موقعه كمحور لوجستي داعم لحركة الملاحة في المنطقة.

