هجوم مباغت قرب هرمز… زوارق إيرانية تمطر ثلاث سفينة شحن بوابل من الرصاص

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية، بتعرض 3 سفن على الأقل لإطلاق نار في مضيق هرمز اليوم،.
وكانت الهيئة البحرية البريطانية، أعلنت قبل قليل، تلقيها بلاغا عن تعرض سفينة شحن تجارية لهجوم بالرصاص من الحرس الثوري الإيراني قرب مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج العربي ولكن لم تقع إصابات بشرية جراء هذا الاعتداء.
وذكرت الهيئة البريطانية في بيان لها أن قائد السفينة، التي لم تشر إلى هويتها، أبلغها فجر اليوم باقتراب زورق مسلح تابع للحرس الثوري الإيراني ثم بدأ بإطلاق وابل من الرصاص عليها ما أصاب غرفة مراقبة السفينة بأضرار "كبيرة".
وأوضحت أن الاعتداء وقع بشكل مباغت ومن دون إصدار أي تحذيرات مباشرة أو غير مباشرة، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع حريق أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة.