وزير الصناعة يناقش مع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه مبادرات الابتكار والتنمية في عدن

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن الابتكار يمثل أحد المحركات الأساسية لنهضة المجتمع وبناء الدولة الحديثة، لما له من دور في تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات النوعية وتنمية قدرات الشباب.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في عدن، مدير وحدة مبادرات التنمية الاقتصادية في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه أديب قاسم، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك في دعم المبادرات التنموية والابتكارية، وفي مقدمتها مشروع مختبر الابتكار الاجتماعي المزمع تنفيذه في المدينة خلال العام الجاري.

وأشار الأشول إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بالمشاريع القائمة على الإبداع والمعرفة، باعتبارها رافعة حقيقية لتعزيز التنمية وتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم رواد الأعمال والاستفادة من الموارد الواعدة، وعلى رأسها الاقتصاد الأزرق كأحد المسارات الحديثة للنمو المستدام.

وشهد اللقاء استعراض مشروع مختبر الابتكار الاجتماعي، المدعوم من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه مؤسسة رواد، ويركز هذا العام على تنمية فرص الاقتصاد الأزرق عبر تمكين الشباب ورواد الأعمال والمختصين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من ابتكار حلول عملية للتحديات ذات الأولوية.

من جانبه، أوضح أديب قاسم أن مختبر الابتكار الاجتماعي يشكل منصة تفاعلية تجمع مختلف الأطراف المعنية لتطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، من خلال برامج احتضان ومرافقة للنماذج الواعدة، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، ويعزز مساهمة الابتكار في دعم مسار التعافي والتنمية.

يُعد مشروع مختبر الابتكار الاجتماعي منصة تنموية تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والمجتمعية، من خلال جمع الشباب ورواد الأعمال والقطاع الخاص والجهات المعنية في إطار تشاركي يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. ويركز المشروع هذا العام على تنمية فرص الاقتصاد الأزرق، عبر دعم مبادرات مرتبطة بالثروات البحرية والصيد والخدمات الساحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات المحلية من المساهمة في معالجة أولويات المجتمع بآليات حديثة وفعالة.

