حراك يقوده مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن من عمّان إلى مسقط.. وهذه أبرز الملفات

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مسقط، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين عُمانيين رفيعي المستوى لمناقشة سُبل الدفع قدماً بعملية السلام في اليمن في ظل المتغيرات الإقليمية.

ووفق بيان، أشاد المبعوث الأممي بالدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم الحوار، مؤكداً أهمية الدعم الإقليمي لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

والتقى المبعوث الأمم بالقيادة في جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، حيث ناقش معه سُبل تعزيز التقدم في عملية الوساطة، بحسب البيان.

كما استعرض غروندبرغ آخر مستجدات المفاوضات الجارية في مدينة عمّان بشأن الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع، مشدداً على ضرورة إحراز اختراق من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية.

وتناول المبعوث الأممي الخاص، برفقة المسؤول الأممي المكلّف بقيادة ملف محتجزين الأمم المتحدة، معين شريم، مسألة استمرار الاحتجاز التعسفي لـ 73 من موظفي الأمم المتحدة لدى الحوثيين، مؤكداً أن هذه القضية لا تزال تمثل أولوية للأمم المتحدة، وداعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.