وزير الصناعة يناقش مع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه مبادرات الابتكار والتنمية في عدن حراك يقوده مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن من عمّان إلى مسقط.. وهذه أبرز الملفات أسرع حكم إعدام يصدر في قضية مقتل سائق باص بعدن اللجنة الأمنية في مأرب تعد بمواجهة أعمال التقطع والحرابة وتتوعد بالضرب بيد من حديد لماذا أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران؟ تنفيذ حكم الإعدام بحق يمني ارتكب جرائم جسيمة في السعودية حصار دونالد ترامب يخنق إيران… وانهيار اقتصادي يطرق الأبواب أكثر من 30 دولة تبحث في لندن إعادة فتح مضيق هرمز منظمة بحرية: إيران تهاجم سفينة حاويات قرب مضيق هرمز 34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء حكماً بالإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق المتهم عبدالله أحمد المشولي، في قضية مقتل سائق الباص زكريا القباطي، مع تنفيذ الحكم في مكان عام.
وجاء الحكم بعد نحو 11 يوماً فقط من الحادثة التي وقعت في كريتر، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل ووسائل الإعلام.
وشملت التهم الموجهة للجاني، القتل وتعاطي مواد مخدرة والشروع في السرقة.