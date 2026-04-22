أسرع حكم إعدام يصدر في قضية مقتل سائق باص بعدن

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء حكماً بالإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق المتهم عبدالله أحمد المشولي، في قضية مقتل سائق الباص زكريا القباطي، مع تنفيذ الحكم في مكان عام.

وجاء الحكم بعد نحو 11 يوماً فقط من الحادثة التي وقعت في كريتر، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل ووسائل الإعلام.

وشملت التهم الموجهة للجاني، القتل وتعاطي مواد مخدرة والشروع في السرقة.