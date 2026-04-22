لماذا أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران؟

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 261

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه قرر تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على طلب من القيادة الباكستانية لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أن طلب التمديد جاء من رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف، بهدف منح الجانب الإيراني فرصة للتوصل إلى مقترح موحد لإنهاء الصراع.

وأضاف أنه أصدر توجيهاته للقوات الأمريكية بمواصلة الحصار البحري المفروض، مع البقاء في حالة جاهزية كاملة، مؤكداً استمرار وقف إطلاق النار إلى حين تقديم المقترح وانتهاء المباحثات.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الطرفين الأمريكي والإيراني إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل خلال الجولة المقبلة من المحادثات المقرر عقدها في إسلام آباد.

كما أعرب شريف عن تقديره لموافقة الولايات المتحدة على تمديد وقف إطلاق النار، بما يتيح المجال لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا، قبل أسبوعين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 14 يوماً، في إطار مساعٍ لخفض التصعيد، غير أن المباحثات لم تسفر عن تقدم ملموس حتى الآن، وسط استمرار الضغوط المتبادلة بين الجانبين.