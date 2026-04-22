تنفيذ حكم الإعدام بحق يمني ارتكب جرائم جسيمة في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن يمني، بعد إدانته بارتكاب جرائم متعددة، بينها اغتصاب امرأة بالقوة، والسرقة، والابتزاز.
وقالت في بيان إن المدان ويدعى "ماجد عبده أحمد"، أقدم على انتهاك حرمة منازل عدة، وارتكب جريمة اغتصاب بالقوة، إلى جانب حمل سلاح أبيض، وتهديد ضحاياه بالقتل، وتصوير نساء لابتزازهن وإقامة علاقات محرمة معهن، حسب وكالة "واس".
وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليه وإحالته إلى المحكمة المختصة، التي قضت بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، مشيرةً إلى أن الحكم أصبح نهائياً بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذه، مضيفة أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المدان يوم الثلاثاء في منطقة مكة المكرمة.