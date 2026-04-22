آخر الاخبار

اللجنة الأمنية في مأرب تعد بمواجهة أعمال التقطع والحرابة وتتوعد بالضرب بيد من حديد لماذا أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران؟ تنفيذ حكم الإعدام بحق يمني ارتكب جرائم جسيمة في السعودية حصار دونالد ترامب يخنق إيران… وانهيار اقتصادي يطرق الأبواب أكثر من 30 دولة تبحث في لندن إعادة فتح مضيق هرمز منظمة بحرية: إيران تهاجم سفينة حاويات قرب مضيق هرمز 34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران ويوضح السبب ميسي ورونالدو في سباق أخير مع التاريخ…كأس العالم 2026… مسرح الأساطير بين المخضرمين والنجوم الصاعدين تحالف قبائل مأرب والجوف: يدعو كافة القبائل اليمنية إلى التكاتف والتضامن ودعم نكف دهم ضد اعتقال الشيخ الحزمي ويحذر الحوثيين من المساس بالقبيلة

تنفيذ حكم الإعدام بحق يمني ارتكب جرائم جسيمة في السعودية

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 430

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن يمني، بعد إدانته بارتكاب جرائم متعددة، بينها اغتصاب امرأة بالقوة، والسرقة، والابتزاز. 

وقالت في بيان إن المدان ويدعى "ماجد عبده أحمد"، أقدم على انتهاك حرمة منازل عدة، وارتكب جريمة اغتصاب بالقوة، إلى جانب حمل سلاح أبيض، وتهديد ضحاياه بالقتل، وتصوير نساء لابتزازهن وإقامة علاقات محرمة معهن، حسب وكالة "واس".

وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليه وإحالته إلى المحكمة المختصة، التي قضت بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، مشيرةً إلى أن الحكم أصبح نهائياً بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذه، مضيفة أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المدان يوم الثلاثاء في منطقة مكة المكرمة.

الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول