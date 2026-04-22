حصار دونالد ترامب يخنق إيران… وانهيار اقتصادي يطرق الأبواب

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

في تصعيد غير مسبوق، يتحول الحصار البحري الأمريكي إلى سلاح خنق مباشر للاقتصاد الإيراني، وسط مؤشرات متسارعة على أزمة مالية خانقة قد تدفع طهران إلى تنازلات قاسية.

حصار بحري يتحول إلى "مطاردة عالمية"

لم يعد الحصار مجرد إغلاق موانئ، بل توسّع ليشمل ملاحقة أي سفينة مرتبطة بإيران في البحار المفتوحة، في خطوة تصفها واشنطن بأنها جزء من "الغضب الاقتصادي" الموازي للعمليات العسكرية .

اقتصاد يترنح وخسائر بالمليارات

تصريحات ترامب تكشف حجم الأزمة، مؤكداً أن إيران "تنهار مالياً" وتتكبد خسائر ضخمة يومياً، مع تراجع حاد في الإيرادات النفطية نتيجة تعطّل الصادرات .

ضربات مباشرة في الخليج التصعيد

لم يبق نظرياً، إذ أعلنت واشنطن اعتراض سفن إيرانية والسيطرة عليها في خليج عُمان، في تطبيق عملي للحصار وفرض السيطرة البحرية .

جدل قانوني… واتهامات بالعدوان

في المقابل، تصف طهران الحصار بأنه "عمل عدواني" وانتهاك صريح للقانون الدولي ووقف إطلاق النار، محذّرة من تداعياته الإنسانية والسياسية .

مضيق هرمز… من ورقة قوة إلى نقطة اختناق

مع اشتداد الرقابة، تحوّل مضيق هرمز من أداة ضغط بيد إيران إلى عبء استراتيجي يقيّد صادراتها ويخنق اقتصادها من الداخل.

مفاوضات تحت الضغط ورغم التصعيد، تلوح في الأفق تحركات سياسية، حيث أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بانتظار عرض إيراني لإنهاء الصراع، ما يعكس دخول الطرفين مرحلة "التفاوض تحت الإكراه"

. الخلاصة

حصار بحري خانق، اقتصاد ينهار، ومضيق هرمز يتحول إلى فخ… إيران أمام مفترق طرق حاسم: إما التفاوض… أو الغرق الاقتصادي.