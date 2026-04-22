منظمة بحرية: إيران تهاجم سفينة حاويات قرب مضيق هرمز

تعرضت سفينة حاويات بالقرب من مضيق هرمز لهجوم من قبل زورق حربي إيراني في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقًا لمنظمة حركة المرور البحرية البريطانية (UKMTO).
وقالت المنظمة البحرية إن زورقاً حربياً تابعاً للحرس الثوري الإيراني اقترب من السفينة دون إطلاق أي إنذار لاسلكي قبل أن "يطلق النار عليها".
وأضافت أن الهجوم تسبب في "أضرار جسيمة". وأُفيد بأن الطاقم بخير، ولم تحدث أي حرائق أو آثار بيئية.
ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية عن السفينة، مثل دولة علمها أو موقعها الحالي.
ويأتي هذا الهجوم الأخير في أعقاب عدة حوادث أخرى وقعت في الأيام الأخيرة.
فالسبت الماضي، أعلنت نيودلهي أن سفينتين ترفعان العلم الهندي تعرضتا لإطلاق نار أثناء عبورهما المضيق