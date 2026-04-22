ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران ويوضح السبب

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاً لإنهاء الصراع بشكل دائم.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "بناءً على حقيقة أن الحكومة الإيرانية تعاني من انقسام حاد وهو أمر لم يكن غير متوقع وبناءً على طلب كل من المشير عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف من باكستان، فقد طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تمكّن قادتها وممثليها من التوصل إلى مقترح موحد".

وأضاف أنه أصدر توجيهاته للجيش الأمريكي بـ "مواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد والقدرة التامة في كافة الجوانب الأخرى".

وأشار إلى أن الهدنة التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها خلال الساعات القادمة ستؤدي "وبالتالي إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى يتم تقديم مقترحهم، وتُختتم المناقشات، سواءً بهذا الاتجاه أو ذاك".

ولاحقا، قال في منشور منفصل إن إيران ترغب في نهاية المطاف في إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه جادل بأن رفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية من شأنه أن يقوض آفاق التوصل إلى اتفاق سلام، ما لم نقم بـ "نسف" بقية البلاد.

وكتب ترامب "إيران لا تريد إغلاق مضيق هرمز؛ بل تريده مفتوحاً لكي تتمكن من جني 500 مليون دولار يومياً".

وأضاف: "هم يزعمون فقط أنهم يريدون إغلاقه لأنني فرضت عليه حصاراً شاملاً، لذا فهم يسعون فحسب إلى حفظ ماء الوجه'"

، وتابع: "تواصل معي أشخاص قبل 4 أيام، قائلين: سيدي، إن إيران تريد فتح المضيق فوراً'"، واستدرك قائلاً: "ولكن إذا فعلنا ذلك، فلن يتسنى أبداً التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما لم نقم بنسف بقية بلادهم، بمن فيهم قادتهم