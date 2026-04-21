ميسي ورونالدو في سباق أخير مع التاريخ…كأس العالم 2026… مسرح الأساطير بين المخضرمين والنجوم الصاعدين

تستعد بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، لأن تكون ساحة للصراع التاريخي بين عمالقة كرة القدم، ليس فقط على لقب البطولة، بل لتحطيم أرقام قياسية خالدة. هذه النسخة الاستثنائية، التي تقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستشهد توسعًا في عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقًا، مما يزيد من حدة المنافسات.
تضم قائمة النجوم الذين يسعون لكتابة التاريخ أسماء لامعة مثل تيبو كورتوا، ديدييه ديشامب، هاري كين، كيليان مبابي، وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى لوكا مودريتش، ماركوس راشفورد، والموهبة الواعدة لامين يامال.
على صعيد المدربين، لا يزال الأمان أوتو ريهاجل يحتفظ بلقب أكبر مدرب سنًا في تاريخ المونديال، لكن هذا الرقم قد يتغير في نسخة 2026. وفيما يتعلق باللاعبين المخضرمين، يسعى نجوم مثل كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وإدين دجيكو لتحطيم رقم بيبي كأكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية.
في سباق الهدافين، يواجه الرقم القياسي لميروسلاف كلوزه (16 هدفًا) تهديدًا قويًا من ليونيل ميسي وكيليان مبابي وهاري كين وكريستيانو رونالدو. كما أن ميسي على وشك معادلة رقم كلوزه في عدد الانتصارات (17 انتصارًا).
تتجه الأنظار أيضًا نحو أرقام قياسية أخرى قد تتغير، مثل عدد المباريات التي خاضها المدربون، مشاركات اللاعبين كبدلاء، وعدد المباريات بشباك نظيفة لحراس المرمى. كما يطمح ميسي ورونالدو إلى الانفراد برقم قياسي جديد في عدد المشاركات بالمونديال.
على صعيد الجوائز الفردية، قد نشهد كسر رقم الظاهرة رونالدو كأصغر لاعب يفوز بالكرة الذهبية في كأس العالم، مع بروز مواهب شابة مثل لامين يامال، فرانكو ماستانتونو، وإستيفاو.