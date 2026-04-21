عاجل: تحالف قبائل مأرب والجوف: يدعو كافة القبائل اليمنية إلى التكاتف والتضامن ودعم نكف دهم ضد اعتقال الشيخ الحزمي ويحذر الحوثيين من المساس بالقبيلة وفاة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد عدن تستضيف اجتماعاً رفيعاً مع المنظمة الدولية للهجرة … خطة يمنية لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية تقرير أممي: اليمن يتصدّر دول العالم في انعدام الأمن الغذائي… قيود الحوثيين ونقص التمويل يدفعان نحو مجاعة وشيكة اجتماع عسكري في عدن يبحث مستوى التقدم في ضبط بيانات القوات المسلحة وأتمتتها سجون سرية للتعذيب… 14 معتقلاً مظلماً و200 حالة اختطاف خلال عام واحد – تقرير حقوقي يفضح الوجه الدموي لسلطة الحوثي في إب تشييع رسمي وشعبي لجثامين عشرة شهداء من أسرة واحدة في مأرب اللجنة العسكرية الثلاثية تعود للواجهة: لأمم المتحدة تدفع بلجنة التنسيق العسكري نحو مسار تهدئة جديد في اليمن الرئيس السوري يصل جدة للقاء ولي العهد السعودي وفاة سيدة الشاشة الخليجية وأم المسرح
أدان تحالف قبائل مأرب والجوف، اليوم الثلاثاء ما قامت به «جماعة الحوثي الإرهابية» من اختطاف وسجن الشيخ حمد بن فدغم الحزمي، أحد أبرز مشايخ قبيلة قبيلة دهم، معتبراً الخطوة انتهاكاً للأعراف القبلية والقيم الاجتماعية في اليمن.
وقال التحالف، في بيان تلقاه مأرب برس، إن احتجاز الحزمي يمثل "استهدافاً مباشراً للرموز القبلية" ومحاولة للنيل من مكانة القبائل ودورها الاجتماعي، مضيفاً أن هذه الممارسات تمس المجتمع اليمني بأسره.
وأعلن التحالف تأييده لما وصفه بـ"النكف القبلي" الذي دعت إليه قبائل دهم، مؤكداً وقوفه إلى جانبها ووقوفه صفًا واحدًا إلى جانبهم في مواجهة هذه الممارسات التعسفية، دفاعًا عن الكرامة والحقوق والأعراف القبلية الأصيلة.
كما دعا البيان كافة قبائل اليمن إلى التكاتف والتضامن، والوقوف موقفًا موحدًا تجاه هذه الانتهاكات، بما يكفل ردعها والحفاظ على مكانة القبيلة وهيبتها.