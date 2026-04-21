عاجل: تحالف قبائل مأرب والجوف: يدعو كافة القبائل اليمنية إلى التكاتف والتضامن ودعم نكف دهم ضد اعتقال الشيخ الحزمي ويحذر الحوثيين من المساس بالقبيلة

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 162

أدان تحالف قبائل مأرب والجوف، اليوم الثلاثاء ما قامت به «جماعة الحوثي الإرهابية» من اختطاف وسجن الشيخ حمد بن فدغم الحزمي، أحد أبرز مشايخ قبيلة قبيلة دهم، معتبراً الخطوة انتهاكاً للأعراف القبلية والقيم الاجتماعية في اليمن.

وقال التحالف، في بيان تلقاه مأرب برس، إن احتجاز الحزمي يمثل "استهدافاً مباشراً للرموز القبلية" ومحاولة للنيل من مكانة القبائل ودورها الاجتماعي، مضيفاً أن هذه الممارسات تمس المجتمع اليمني بأسره.

وأعلن التحالف تأييده لما وصفه بـ"النكف القبلي" الذي دعت إليه قبائل دهم، مؤكداً وقوفه إلى جانبها ووقوفه صفًا واحدًا إلى جانبهم في مواجهة هذه الممارسات التعسفية، دفاعًا عن الكرامة والحقوق والأعراف القبلية الأصيلة.

كما دعا البيان كافة قبائل اليمن إلى التكاتف والتضامن، والوقوف موقفًا موحدًا تجاه هذه الانتهاكات، بما يكفل ردعها والحفاظ على مكانة القبيلة وهيبتها.