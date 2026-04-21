آخر الاخبار

عاجل: تحالف قبائل مأرب والجوف: يدعو كافة القبائل اليمنية إلى التكاتف والتضامن ودعم نكف دهم ضد اعتقال الشيخ الحزمي ويحذر الحوثيين من المساس بالقبيلة وفاة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد عدن تستضيف اجتماعاً رفيعاً مع المنظمة الدولية للهجرة … خطة يمنية لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية تقرير أممي: اليمن يتصدّر دول العالم في انعدام الأمن الغذائي… قيود الحوثيين ونقص التمويل يدفعان نحو مجاعة وشيكة اجتماع عسكري في عدن يبحث مستوى التقدم في ضبط بيانات القوات المسلحة وأتمتتها سجون سرية للتعذيب… 14 معتقلاً مظلماً و200 حالة اختطاف خلال عام واحد – تقرير حقوقي يفضح الوجه الدموي لسلطة الحوثي في إب تشييع رسمي وشعبي لجثامين عشرة شهداء من أسرة واحدة في مأرب اللجنة العسكرية الثلاثية تعود للواجهة: لأمم المتحدة تدفع بلجنة التنسيق العسكري نحو مسار تهدئة جديد في اليمن الرئيس السوري يصل جدة للقاء ولي العهد السعودي وفاة سيدة الشاشة الخليجية وأم المسرح

وفاة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
شيّعت الكويت، اليوم، جثمان الفنانة «حياة الفهد» في مقبرة الصليبيخات، عقب وفاتها صباح اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة .

توفيت، الفنانة الكويتية حياة الفهد عن عمر ناهز 78 عاما، عقب مسيرة امتدت لأكثر من ستة عقود تركت خلالها بصمة راسخة في تاريخ الدراما العربية، لتفقد الشاشة الخليجية برحيلها واحدة من أبرز أيقوناتها.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني عبر إنستغرام نبأ الوفاة، في بيان جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد، التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض، إثر مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني”، مؤكدة أنها كانت “رمزا من رموز الدراما الخليجية، وتركت إرثا خالدا سيبقى في ذاكرة الأجيال”.

وكانت الفهد عانت من أزمة صحية بدأت في أغسطس 2025، حين نُقلت إلى المستشفى إثر جلطة دماغية، لتدخل مرحلة علاجية دقيقة حظيت بمتابعة واسعة من جمهورها.

وفي آخر تحديث من أسرتها بشأن وضعها الصحي، أعلنت العائلة عبر حسابها على إنستغرام في فبراير الماضي، أنها لا تزال تتلقى رعاية طبية مكثفة في أحد مستشفيات الكويت، بعد عودتها من رحلة علاج في لندن لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرة إلى أن حالتها استدعت منع الزيارات بناء على توصيات الفريق الطبي.

وكان آخر ظهور فني لها في رمضان 2025 من خلال مسلسل “أفكار أمي”، قبل أن يختتم رحيلها مسيرة ظلت خلالها حاضرة في ذاكرة الجمهور وبيوت العرب.

وأثار نبأ وفاة حياة الفهد موجة واسعة من الحزن في الوسطين الفني والإعلامي، إذ تسابق فنانون من دول عديدة إلى نعيها بكلمات مؤثرة مستعيدين مكانتها في الدراما الخليجية.

 

السيرة الذاتية لحياة الفهد

  • ولدت حياة الفهد في منطقة شرق بالكويت، وعاشت طفولة قاسية بعد وفاة والدها وهي في الخامسة وانتقال الأسرة إلى المرقاب، مما اضطرها لترك الدراسة مبكرا.
  • علمت الفهد نفسها القراءة والكتابة بالعربية والإنجليزية، وبدأت حياتها العملية موظفة في مستشفى الصباح، حيث التقاها الفنان الكويتي “أبو جسوم” واقترح انضمامها إلى فرقته المسرحية.
  • رغم رفض الأسرة في البداية، تمسكت بحلمها حتى أقنعتهم، لتبدأ من على خشبة المسرح رحلة ستقودها إلى أن تصبح إحدى أبرز نجمات الدراما في الكويت والخليج.
  • امتدت مسيرة الفهد لأكثر من ستة عقود تنقلت فيها بين الإذاعة والمسرح والتلفزيون والكتابة.
  • عملت مذيعة في الإذاعة الكويتية في الستينيات وأصدرت ديوانا شعريا بعنوان “عتاب”، ورسخت حضورها المسرحي في أعمال مبكرة مثل “عايلة بو جسوم” و”أنا والأيام” و”فلوس ونفوس”.
  • مع السبعينيات، ثبتت نجوميتها التلفزيونية في أعمال منها “حبابة” و”بنت البادية”، قبل أن تدخل مرحلة البطولة في أواخر السبعينيات والثمانينيات عبر مسلسلات ناقشت المجتمع وقضايا المرأة مثل “خالتي قماش” و”ثمن عمري” و”الحريم” و”جبروت امرأة”، إلى جانب مشاركتها في أعمال تراثية وتاريخية مثل “باي باي عرب” و”أسد الجزيرة”.
  • في الكوميديا، حققت حضورا جماهيريا في أعمال بينها “زوجة بالكمبيوتر” و”رقية وسبيكة” و”عائلة فوق تنور ساخن” و”عيال الفقر”، ثم واصلت في الألفية الجديدة تقديم أعمال اجتماعية مثل “حال مناير” و”حصة قلم” و”حدود الشر” و”أم هارون”، وعودة كوميدية في “قرة عينك” عام 2023.
 

الجوائز والتكريم

تُرجم رصيد حياة الفهد في الدراما الخليجية إلى سلسلة من الجوائز والتكريمات داخل الكويت وخارجها، من بينها:

  • جوائز أفضل ممثلة في مهرجانات كويتية وعربية.
  • جوائز دولة تشجيعية وتقديرية وتكريمات من مهرجانات في القاهرة والخليج والأردن والجزائر، كرست مكانتها كإحدى أيقونات الدراما الخليجية.
 
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول