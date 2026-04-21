وفاة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد

شيّعت الكويت، اليوم، جثمان الفنانة «حياة الفهد» في مقبرة الصليبيخات، عقب وفاتها صباح اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الأخيرة .
توفيت، الفنانة الكويتية حياة الفهد عن عمر ناهز 78 عاما، عقب مسيرة امتدت لأكثر من ستة عقود تركت خلالها بصمة راسخة في تاريخ الدراما العربية، لتفقد الشاشة الخليجية برحيلها واحدة من أبرز أيقوناتها.
وأعلنت الصفحة الرسمية لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني عبر إنستغرام نبأ الوفاة، في بيان جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد، التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض، إثر مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني”، مؤكدة أنها كانت “رمزا من رموز الدراما الخليجية، وتركت إرثا خالدا سيبقى في ذاكرة الأجيال”.
وكانت الفهد عانت من أزمة صحية بدأت في أغسطس 2025، حين نُقلت إلى المستشفى إثر جلطة دماغية، لتدخل مرحلة علاجية دقيقة حظيت بمتابعة واسعة من جمهورها.
وفي آخر تحديث من أسرتها بشأن وضعها الصحي، أعلنت العائلة عبر حسابها على إنستغرام في فبراير الماضي، أنها لا تزال تتلقى رعاية طبية مكثفة في أحد مستشفيات الكويت، بعد عودتها من رحلة علاج في لندن لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرة إلى أن حالتها استدعت منع الزيارات بناء على توصيات الفريق الطبي.
وكان آخر ظهور فني لها في رمضان 2025 من خلال مسلسل “أفكار أمي”، قبل أن يختتم رحيلها مسيرة ظلت خلالها حاضرة في ذاكرة الجمهور وبيوت العرب.
وأثار نبأ وفاة حياة الفهد موجة واسعة من الحزن في الوسطين الفني والإعلامي، إذ تسابق فنانون من دول عديدة إلى نعيها بكلمات مؤثرة مستعيدين مكانتها في الدراما الخليجية.
تُرجم رصيد حياة الفهد في الدراما الخليجية إلى سلسلة من الجوائز والتكريمات داخل الكويت وخارجها، من بينها: