تقرير أممي: اليمن يتصدّر دول العالم في انعدام الأمن الغذائي… قيود الحوثيين ونقص التمويل يدفعان نحو مجاعة وشيكة

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو) من انزلاق وشيك اليمن إلى حافة المجاعة، جراء قيود الوصول التي تواجه العمل الإنساني وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، ونقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، وتداعيات التصعيد الإقليمي.

وقالت المنظمة في تقرير حديث، بشأن التوقعات القصيرة المدى وتداعياتها على الأمن الغذائي: لا تزال توقعات الأمن الغذائي في اليمن مطلع عام 2026 مثيرة للقلق، حيث يواجه 18.3 مليون شخص مستويات الأزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف التقرير أن اليمن سجل أكثر معدل في العالم ضمن المستوى الرابع (الطوارئ) في معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أنه وبينما يوفر استقرار سعر الصرف المحلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة "انفراجة هشة"، فإن الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "حرج للغاية" بسبب التوقف التام لعمليات الأمم المتحدة والنقص الحاد في التمويل، حيث لم تتجاوز نسبة تمويل الاستجابة الإنسانية للعام الجاري، سوى 10% حتى مارس/آذار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهشاشة الداخلية، تتفاقم بشكل كبير نتيجة للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث تؤدي اضطرابات التجارة وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والمدخلات الزراعية.

ونتيجة لذلك حذّر التقرير من أن خطر الانزلاق إلى ظروف كارثية "مجاعة" واسعة النطاق (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بات وشيكاً، ما لم يتم توفير تمويل فوري متعدد السنوات واستعادة الوصول الإنساني غير المقيد.