اجتماع عسكري في عدن يبحث مستوى التقدم في ضبط بيانات القوات المسلحة وأتمتتها

عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بهيئة القوى البشرية للاطلاع على مستوى التقدم في تنفيذ خطط ضبط بيانات القوات المسلحة.
وفي الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن احمد المرزوقي، ونائبه اللواء الركن محمد الصباري، ومدراء الدوائر ذات العلاقة، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس ونائب المفتش العام اللواء الركن مسفر الحارثي، استعرضت رئاسة الهيئة الجهود المبذولة في انجاز وتنفيذ الخطط والبرامج لتوحيد البيانات وضبطها وأتمتتها.
واوضح وزير الدفاع، ان المرحلة تتطلب تكاتف الجهود وحشد الطاقات لتنفيذ الخطط وحل الاشكالات بما يسهم في تعزيز الضبط والربط..مشدداً على الالتزام بمبادئ الشفافية وتفعيل دور الرقابة والتفتيش لضمان بناء قاعدة بيانات ونظم سليمة ترتكز عليها الإصلاحات في باقي المجالات.
واكد الفريق العقيلي، على ضرورة الاستمرار في تطوير آليات العمل والمضي قدماً في أتمتة البيانات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لبناء مؤسسة عسكرية حديثة ومنضبطة.