اللجنة العسكرية الثلاثية تعود للواجهة: لأمم المتحدة تدفع بلجنة التنسيق العسكري نحو مسار تهدئة جديد في اليمن

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اختتام جولة جديدة من الاجتماعات الفنية الخاصة بلجنة التنسيق العسكري، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 19 إلى 20 أبريل/نيسان الجاري، ضمن الجهود الأممية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في اليمن.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي اطلع عليه مأرب برس" أن الاجتماعات جاءت استكمالاً لجولات سابقة عقدت مع ممثلي اللجنة من الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة، فيما ضمت الجولة الأخيرة ممثلين عن اللجنة من الرياض وصنعاء.

وبحسب البيان، ناقش المشاركون مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، إلى جانب بحث آليات تعزيز الأمن لليمنيين عبر خفض التوترات الميدانية والاستمرار في الحوار بين الأطراف المعنية.

وأشار مكتب المبعوث الأممي إلى عزمه تنظيم اجتماعات مقبلة تضم وفود اللجنة الثلاثة، استناداً إلى التزام أبدته جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة المقبلة في إطار مساعي الأمم المتحدة لدفع مسار التهدئة وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية الشاملة.

وتُعد لجنة التنسيق العسكري إحدى الآليات الفنية المرتبطة بجهود السلام في اليمن، وتضم عادة ثلاثة وفود رئيسية تمثل كافة الأطراف المنخرطة عسكرياً في النزاع، وهي وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ووفد مليشيا الحوثي، إلى جانب وفد يمثل التحالف بقيادة السعودية.

وتشمل أبرز مهام اللجنة متابعة ترتيبات وقف إطلاق النار، وفتح الطرق والممرات، ومنع التصعيد الميداني، وتعزيز قنوات التواصل العسكري، إضافة إلى بحث ترتيبات أمنية مستقبلية وإنشاء آليات مشتركة للرقابة وبناء الثقة.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تكثف فيه الأمم المتحدة تحركاتها لإعادة تنشيط مسار التهدئة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لخفض التوترات ودفع الأطراف اليمنية نحو تسوية سياسية مستدامة.