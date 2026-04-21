آخر الاخبار

الرئيس السوري يصل جدة للقاء ولي العهد السعودي وفاة سيدة الشاشة الخليجية وأم المسرح مباحثات عسكرية جمعت ممثلين عن الرياض وصنعاء وفاة غامضة في دبي تكتب نهاية طبيب مصري اشتهر برفض العلاج بالأدوية أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بتمديد برنامج الحماية المؤقتة لليمنيين ويحذرون من تداعيات إنهائه انشقاق مدوٍ في السودان.. النور أحمد آدم قبة يغادر قوات الدعم السريع ويلتحق بـ الجيش السوداني وسط ترحيب رسمي وجدل واسع أسعار الذهب تهبط مع ترقب مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تراجع أسعار النفط مع اقتراب جولة محادثات بين أمريكا وإيران تقدم ميداني لافت.. الجيش السوداني يستعيد بلدة إستراتيجية ويقترب من معاقل التمرد شرقاً هدنة على حافة الانهيار.. عرض إيراني جديد وغموض حول توجه فانس إلى باكستان

الرئيس السوري يصل جدة للقاء ولي العهد السعودي

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
وصل اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جدة، غرب السعودية، ومن المقرر أن يلتقي بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في أحدث زيارة للرئيس السوري إذ تتزامن مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، في أعقاب التصعيد المتبادل بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" أن الرئيس السوري الشرع سيبحث أثناء الزيارة مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في حين تأتي الزيارة في سياق جولة خليجية.

الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول