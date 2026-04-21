الرئيس السوري يصل جدة للقاء ولي العهد السعودي

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

وصل اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جدة، غرب السعودية، ومن المقرر أن يلتقي بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في أحدث زيارة للرئيس السوري إذ تتزامن مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، في أعقاب التصعيد المتبادل بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" أن الرئيس السوري الشرع سيبحث أثناء الزيارة مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في حين تأتي الزيارة في سياق جولة خليجية.