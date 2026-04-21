وفاة سيدة الشاشة الخليجية وأم المسرح

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً

تُوفيت اليوم الثلاثاء، الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد الملقّبة بـ"سيدة الشاشة الخليجية" عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد معاناة مع المرض، بحسب ما تداولته وسائل إعلام كويتية محلية.

وتُعد حياة الفهد من أبرز رموز الدراما الخليجية، وقدمت خلال مسيرتها الطويلة عشرات الأعمال التي تركت بصمة واضحة في المشهد الفني العربي. ولعبت الفهد أدواراً مميزة في عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية التي تجاوز انتشارها الكويت ومنطقة الخليج.

وأثارت الأنباء المتداولة حالة من التفاعل والحزن بين المتابعين جراء رحيل "أم المسرح" وبقي إرثها الإنساني والفني منارة للأجيال القادمة.