الرئيس السوري يصل جدة للقاء ولي العهد السعودي وفاة سيدة الشاشة الخليجية وأم المسرح مباحثات عسكرية جمعت ممثلين عن الرياض وصنعاء وفاة غامضة في دبي تكتب نهاية طبيب مصري اشتهر برفض العلاج بالأدوية أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بتمديد برنامج الحماية المؤقتة لليمنيين ويحذرون من تداعيات إنهائه انشقاق مدوٍ في السودان.. النور أحمد آدم قبة يغادر قوات الدعم السريع ويلتحق بـ الجيش السوداني وسط ترحيب رسمي وجدل واسع أسعار الذهب تهبط مع ترقب مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تراجع أسعار النفط مع اقتراب جولة محادثات بين أمريكا وإيران تقدم ميداني لافت.. الجيش السوداني يستعيد بلدة إستراتيجية ويقترب من معاقل التمرد شرقاً هدنة على حافة الانهيار.. عرض إيراني جديد وغموض حول توجه فانس إلى باكستان
تُوفيت اليوم الثلاثاء، الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد الملقّبة بـ"سيدة الشاشة الخليجية" عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد معاناة مع المرض، بحسب ما تداولته وسائل إعلام كويتية محلية.
وتُعد حياة الفهد من أبرز رموز الدراما الخليجية، وقدمت خلال مسيرتها الطويلة عشرات الأعمال التي تركت بصمة واضحة في المشهد الفني العربي. ولعبت الفهد أدواراً مميزة في عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية التي تجاوز انتشارها الكويت ومنطقة الخليج.
وأثارت الأنباء المتداولة حالة من التفاعل والحزن بين المتابعين جراء رحيل "أم المسرح" وبقي إرثها الإنساني والفني منارة للأجيال القادمة.