مباحثات عسكرية جمعت ممثلين عن الرياض وصنعاء

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عقد ممثلون عن قيادة القوات المشتركة ''التحالف العربي بقيادة السعودية'' وجماعة الحوثيين، اليومين الماضين، مباحثات عسكرية مباشرة في العاصمة الأردنية عمان، تركزت على وضع آليات لخفض التصعيد الميداني.

وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إنه عقد جولة جديدة من الاجتماعات الفنية في عمّان خلال الفترة من 19 إلى 20 أبريل الجاري وذلك في إطار لجنة التنسيق العسكري .

وجاء في بيان: ''استناداً إلى الاجتماعات السابقة مع ممثلي اللجنة من حكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة، جمع هذا الاجتماع ممثلين عن اللجنة من الرياض وصنعاء''. 

وناقش المشاركون الوضع الراهن في اليمن والمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز الأمن لليمنيين من خلال خفض التصعيد ومواصلة الحوار.

وأضاف: ''وبناءً على التزام من جميع الأطراف، يعتزم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن عقد اجتماعات تضم وفود اللجنة الثلاثة ''الحكومة والحوثيين والتحالف'' خلال الفترة المقبلة''.

