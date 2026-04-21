مباحثات عسكرية جمعت ممثلين عن الرياض وصنعاء وفاة غامضة في دبي تكتب نهاية طبيب مصري اشتهر برفض العلاج بالأدوية أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بتمديد برنامج الحماية المؤقتة لليمنيين ويحذرون من تداعيات إنهائه انشقاق مدوٍ في السودان.. النور أحمد آدم قبة يغادر قوات الدعم السريع ويلتحق بـ الجيش السوداني وسط ترحيب رسمي وجدل واسع أسعار الذهب تهبط مع ترقب مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تراجع أسعار النفط مع اقتراب جولة محادثات بين أمريكا وإيران تقدم ميداني لافت.. الجيش السوداني يستعيد بلدة إستراتيجية ويقترب من معاقل التمرد شرقاً هدنة على حافة الانهيار.. عرض إيراني جديد وغموض حول توجه فانس إلى باكستان التبرز كل ثلاث أيام.. هل يدل على وجود مشكلة في المعدة والأمعاء حرقان البول عند الأطفال- طبيب يوضح أبرز أسبابه وطرق علاجه
عقد ممثلون عن قيادة القوات المشتركة ''التحالف العربي بقيادة السعودية'' وجماعة الحوثيين، اليومين الماضين، مباحثات عسكرية مباشرة في العاصمة الأردنية عمان، تركزت على وضع آليات لخفض التصعيد الميداني.
وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إنه عقد جولة جديدة من الاجتماعات الفنية في عمّان خلال الفترة من 19 إلى 20 أبريل الجاري وذلك في إطار لجنة التنسيق العسكري .
وجاء في بيان: ''استناداً إلى الاجتماعات السابقة مع ممثلي اللجنة من حكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة، جمع هذا الاجتماع ممثلين عن اللجنة من الرياض وصنعاء''.
وناقش المشاركون الوضع الراهن في اليمن والمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز الأمن لليمنيين من خلال خفض التصعيد ومواصلة الحوار.
وأضاف: ''وبناءً على التزام من جميع الأطراف، يعتزم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن عقد اجتماعات تضم وفود اللجنة الثلاثة ''الحكومة والحوثيين والتحالف'' خلال الفترة المقبلة''.