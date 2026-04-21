أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بتمديد برنامج الحماية المؤقتة لليمنيين ويحذرون من تداعيات إنهائه

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية، بتمديد برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وحذر النواب في رسالة رسمية، من تداعيات إنهاء البرنامج على أوضاع اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الإنسانية والأمنية، في ظل استمرار الحرب في اليمن.

وأوضح النواب، أن قرار إنهاء تصنيف اليمن سيؤثر على نحو 1400 يمني، وسيعرّضهم لخطر الترحيل إلى بيئة غير آمنة، مؤكدين أن اليمن لا تزال تشهد نزاعًا مسلحًا وظروفًا استثنائية تمنع العودة الآمنة.

وأشار النواب إلى أن برنامج الحماية المؤقتة لا يمثل مسارًا للإقامة الدائمة، بل يوفر حماية إنسانية مؤقتة وتصاريح عمل، ويسهم في استقرار المستفيدين منه، داعين إلى تمديد وإعادة تصنيف اليمن لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مع منح فترة تسجيل لا تقل عن 180 يومًا.

كما لفت النواب إلى الدور الذي يلعبه الأمريكيون من أصول يمنية في دعم الجهود السياسية والأمنية، من خلال تقديم تحليلات وخبرات ميدانية ساهمت في فهم التطورات داخل اليمن، معتبرين أن فقدان هذه الكفاءات سيشكل خسارة للولايات المتحدة .

ودعا النواب إلى اتخاذ قرار عاجل بتمديد البرنامج قبل انتهاء صلاحيته، بما يعكس التزام الولايات المتحدة بحماية الأفراد المعرضين للخطر، ودعم الاستقرار الإقليمي.