انشقاق مدوٍ في السودان.. النور أحمد آدم قبة يغادر قوات الدعم السريع ويلتحق بـ الجيش السوداني وسط ترحيب رسمي وجدل واسع

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 197

في تطور لافت على مسار الحرب السودانية، أعلن اللواء النور القِبّة انشقاقه عن قوات الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش، بعد رحلة انسحاب معقدة من إقليم دارفور إلى شمال البلاد، وسط ترتيبات أمنية محكمة وتكتم شديد.

الخطوة التي حظيت باستقبال شخصي من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تعكس الأهمية العسكرية والسياسية للرجل، الذي يُعد من أبرز القادة الميدانيين وواحداً من الوجوه المؤثرة في الصراع الدائر منذ عام 2023.

وبحسب معطيات ميدانية، قاد القِبّة قوة عسكرية تحركت لمسافة طويلة عبر طرق صحراوية، مع تجنب نقاط تمركز قوات الدعم السريع، في عملية وُصفت بأنها واحدة من أكثر الانسحابات تعقيداً منذ اندلاع الحرب.

ويُنظر إلى هذا الانشقاق على أنه مكسب معنوي للجيش، وقد يشجع قادة آخرين على اتخاذ خطوة مماثلة، في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الطرفين على عدة جبهات.

في المقابل، أثارت الخطوة جدلاً واسعاً، حيث يرى منتقدون أن القِبّة متهم بالتورط في انتهاكات خلال العمليات في دارفور، مطالبين بمحاسبته، بينما يعتبر مؤيدون أن استيعاب المنشقين قد يسهم في تقليل حدة القتال وفتح باب لإنهاء النزاع.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة انشقاقات شهدتها قوات الدعم السريع خلال الفترة الماضية، ما يعكس تصدعات متزايدة داخلها، قد تؤثر على توازنات الصراع في المرحلة المقبلة.