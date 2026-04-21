أسعار الذهب تهبط مع ترقب مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران خلال هذا الأسبوع، عقب تصاعد التوتر مجددا.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.76% إلى 4784.29 دولار للأونصة، مواصلا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ 13 أبريل.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.54% إلى 4802.69 دولار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 79.40 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 2074 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1556.16 دولار.

وقال محلل الأسواق المالية في "كابيتال.كوم" كايل رودا، إن المستثمرين يترقبون التطور الرئيسي المقبل، والمتمثل في ما إذا كانت المحادثات ستنطلق في إسلام آباد، وإذا ما كانت ستقود إلى تمديد وقف إطلاق النار أو بشكل أفضل، التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف رودا أن تحقق هذه السيناريوهات قد يدعم الذهب بقوة نتيجة تراجع أسعار النفط، أما في حال فشلها، فقد تعود التقلبات إلى الأسواق مجددا.

وتراجعت أسعار النفط مع إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر الإمدادات، في ظل توقعات بعقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، وهو ما قد يسمح بزيادة تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

وتسهم أسعار النفط المرتفعة في تغذية التضخم عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج.

ويعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يحد من الإقبال عليه.

ومن المنتظر أن ينتهي خلال هذا الأسبوع وقف إطلاق النار الممتد لأسبوعين في صراع ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي، خاصة بأسواق الطاقة.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8% منذ الغارات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير الماضي