تراجع أسعار النفط مع اقتراب جولة محادثات بين أمريكا وإيران

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها السابقة، مع اقتراب جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يعزز تدفق إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.06% ‌إلى 94.47 دولار. ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 1.43% إلى 88.33 دولار.

ويركز المستثمرون على احتمال أن تسفر المحادثات الجارية هذا الأسبوع عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي أو التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم بقاء مخاطر تجدد الصراع وما قد يسببه من تعطّل في شحنات النفط.

وأشار محللو "سيتي" في مذكرة إلى أنهم ما زالوا يرجحون سيناريو توقيع مذكرة تفاهم أو تمديد وقف إطلاق النار خلال هذا الأسبوع، مع إمكانية تطور ذلك لاحقا إلى اتفاق أشمل.

لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه استعدادهم لتبني سيناريو اضطرابات أطول أمدا إذا تعثرت المفاوضات.

في المقابل، استمرت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل محدود يوم الاثنين.

ولفت محللو "سيتي" إلى أنه في حال استمرار الاضطرابات لمدة شهر إضافي، فقد تصل الخسائر الإجمالية إلى نحو 1.3 مليار برميل، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى قرابة 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2026.

كما أفادت "بلومبرغ" بأن الكويت أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

من جهتهم، ذكر محللو "سوسيتيه جنرال" في مذكرة موجهة للعملاء أن ارتفاع الأسعار الناجم عن إغلاق المضيق أدى حتى الآن إلى تراجع الطلب على النفط بنحو 3%.

وأكدوا أن المخاطر تتجه نحو تفاقم الخسائر كلما تأخر استئناف الإمدادات بشكل طبيعي، متوقعين عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي بحلول أواخر عام 2026.