تقدم ميداني لافت.. الجيش السوداني يستعيد بلدة إستراتيجية ويقترب من معاقل التمرد شرقاً

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

أعلن الجيش السوداني تحقيق تقدم ميداني جديد باستعادة السيطرة على بلدة إستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، عقب معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع مدعومة بعناصر من الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد شنّت القوات المسلحة هجوماً برياً واسعاً، تمكنت خلاله من إلحاق خسائر كبيرة بالخصوم في الأرواح والعتاد، ما مهد الطريق لاستعادة البلدة بالكامل وتعزيز تموضع الجيش في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر على الجبهة الجنوبية الشرقية، خاصة قرب الحدود مع إثيوبيا، حيث تتواصل المعارك بوتيرة عالية، وسط تأكيدات من قيادات ميدانية بأن الهدف التالي هو استعادة مدينة الكرمك، إحدى أبرز النقاط الحيوية في الإقليم.

وفي سياق متصل، كشفت قوات متحالفة مع الجيش عن تحرك عسكري وشيك نحو مناطق جديدة، مع تقدم باتجاه منطقة يابوس الحدودية، التي تُعد معقلاً تقليدياً للحركة الشعبية، ما يشير إلى اتساع رقعة العمليات العسكرية شرقي البلاد.

إنسانياً، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع في مناطق القتال، لا سيما في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، حيث يواجه أكثر من 50 ألف مدني مخاطر متزايدة في ظل صعوبة وصول المساعدات واستمرار القتال.

وتندرج هذه التطورات ضمن سياق الحرب في السودان المستمرة منذ أبريل 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.