التبرز كل ثلاث أيام.. هل يدل على وجود مشكلة في المعدة والأمعاء

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

هل من الطبيعي التبرز كل 3 أيام؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص على محرك بحث جوجل، خوفًا من أن تكون هذه الظاهرة علامة على وجود مشكلة في المعدة والأمعاء.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب التبرز كل 3 أيام، وفقًا للدكتور طارق البشلاوي، استشاري أمراض الباطنة.

هل التبرز كل ثلاث أيام طبيعي؟يشير البشلاوي إلى أن المعدل الطبيعي للتبرز يختلف من شخص لآخر، وقد يتراوح بين ثلاث مرات يوميًا إلى مرة كل ثلاثة أيام، طالما أن الإخراج يتم بدون ألم أو صعوبة.

ويضيف أن المشكلة لا تُقاس بعدد المرات فقط، بل بطريقة الإخراج والأعراض المصاحبة له.

يوضح استشاري أمراض الباطنة والكلى أن هذه الحالة قد تكون طبيعية إذا:

انتظام الحالة منذ فترة طويلة بدون تغير مفاجئ.عدم وجود ألم أو انتفاخ شديد بالبطن.

عدم الحاجة للشد الزائد أثناء التبرز.

عدم وجود دم أو مخاط في البراز.

متى يكون التبرز كل 3 أيام علامة على الإمساك؟

يشدد البشلاوي على أن التبرز المتباعد قد يشير إلى إمساك إذا صاحبه:

صعوبة في الإخراج أو ألم واضح.

انتفاخ وغازات متكررة.

إحساس بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل.

تغير مفاجئ في نمط الإخراج المعتاد.

التبرز كل 3 أيام.. أسباب الإمساك يضيف استشاري أمراض الباطنة أن من أبرز الأسباب:قلة تناول الألياف.

نقص شرب المياه.قلة الحركة أو الجلوس لفترات طويلة.بعض الأدوية أو الاضطرابات الهضمية.

متى يستدعي التبرز كل 3 أيام زيارة الطبيب؟

يوضح البشلاوي أن استمرار الإمساك أو التغير المفاجئ في نمط الإخراج يستدعي تقييم طبي، خاصة إذا صاحبه فقدان وزن أو ألم مستمر.ويؤكد أن التعامل المبكر مع اضطرابات الإخراج يساعد على تجنب المضاعفات وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي بشكل عام