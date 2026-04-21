حرقان البول عند الأطفال- طبيب يوضح أبرز أسبابه وطرق علاجه

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

حرقان البول عند الأطفال تتساءل الكثير من الأمهات عن أسبابه، والإرشادات الواجب اتباعها للتخلص منه.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب حرقان البول عند الأطفال وعلاجه، وفقًا للدكتور طارق البشلاوي، استشاري أمراض الباطنة والكلى.

ما هو حرقان البول عند الأطفال؟

يشير البشلاوي إلى أن حرقان البول هو شعور الطفل بالألم أو الحرقة أثناء التبول، وغالبًا ما يكون عرضًا لوجود التهاب في المسالك البولية أو تهيج في مجرى البول.

ويضيف أن التشخيص لا يعتمد على العرض وحده، بل على التحاليل لتحديد السبب بدقة.

أسباب حرقان البول عند الأطفال

يوضح استشاري أمراض الباطنة والكلى أن أبرز الأسباب تشمل:

التهاب المسالك البولية البكتيري قلة شرب المياه تأخر تغيير الحفاض لفترات طويلةتهيج خارجي في منطقة الحفاض أحيانًا وجود أملاح أو ترسبات في البول أعراض مصاحبة لحرقان البول عند الأطفال يشير البشلاوي إلى أن الحالة قد يصاحبها:

كثرة التبول بكميات قليلةبكاء أو انزعاج أثناء التبول رائحة قوية أو تغير لون البولارتفاع بسيط في درجة الحرارة في بعض الحالاتألم أسفل البطن

متى يستدعي حرقان البول عند الأطفال زيارة الطبيب؟

يشدد استشاري أمراض الباطنة والكلى على أن تكرار الأعراض أو استمرارها أكثر من يومين يستدعي إجراء تحليل بول، خاصة إذا صاحبها حرارة أو خمول عام.

علاج حرقان البول عند الأطفاليوضح البشلاوي أن العلاج يعتمد على السبب، وغالبًا يشمل:

مضاد حيوي مناسب بعد تحليل البول زيادة شرب السوائلالاهتمام بالنظافة الشخصية للطفلتغيير الحفاض بشكل منتظمماذا يحدث لطفلِك إذا تُرِك حرقان البول بدون علاج؟

ويؤكد أن تجاهل حرقان البول قد يؤدي إلى صعود الالتهاب إلى الكلى، لذلك لا يُنصح بالعلاج العشوائي دون تشخيص طبي دقيق