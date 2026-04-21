علامات مرض الكبد عند النساء- 5 أعراض تكشف إصابته بالتليف

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

مرض الكبد عند النساء.

يمكن للسيدات اكتشاف الإصابة بتليف الكبد من خلال مجموعة من الأعراض، تظهر على أجسامهن، عندما يفقد وظائفه الحيوية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض تليف الكبد عند النساء، وفقًا لموقع "India TV News".

ما هو تليف الكبد؟

مرض مزمن تحدث الإصابة به، عندما تتحول أنسجة الكبد السليمة إلى نسيج ندبي، مما يسفر عن فقدانه وظائفه الحيوية.

ما هي أعراض تليف الكبد عند النساء؟

1- التعب إذا كنتِ تشعرين بتعب شديد ومستمر، لا يتحسن بالخلود للراحة، فهناك احتمال أن يكون كبدك هو السبب، لأن الإرهاق من أعراض إصابته بالتليف.

ويرجع سبب التعب إلى تراكم السموم في الدم، لعدم قدرة الكبد المتليف على تنقية الجسم منها، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة.

2- اضطراب الدورة الشهريةإذا كنتِ تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، فمن الممكن أن يكون كبدك هو السبب، لأن إصابته بالتليف تجعله غير قادرًا على استقلاب الإستروجين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الجسم.

3- الأورام العنكبوتيةالاضطرابات الهرمونية المرتبطة بتليف الكبد قد تتسبب في تمدد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ظهور أورام عنكبوتية على بشرتِك.

4- الانتفاخ احرصي على الذهاب للطبيب فورًا، إذا كنتِ تعانين من انتفاخ البطن والساقين والكاحلين، لأن تليف الكبد يتسبب في احتباس السوائل في الجسم، لعدم قدرته على إنتاج بروتين الألبومين، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي.

5- النزيفإذا كنتِ تتعرضين لنزيف الأنف أو لا تلتئم جروحك سريعًا، فهذا مؤشر خطر على عدم قدرة كبدك على إنتاج البروتينات المسئولة عن تخثر الدم، بسبب إصابته بالتليف