ألم البطن من أعلى اليمين- طبيب يحذر: هذه الأمراض قد تكون السبب

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الأسباب التي تؤدي للشعور بألم البطن أعلى اليمين، خوفًا من أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب ألم البطن من أعلى اليمين، وفقًا للدكتور السيد المر، استشاري أمراض الباطنة.

ألم البطن من أعلى اليمين

يشير المر إلى أن هذا النوع من الألم قد يكون ناتجًا عن أسباب بسيطة أو مشكلات عضوية تحتاج لتقييم طبي، لأن المنطقة تضم الكبد والمرارة وأجزاء من الجهاز الهضمي.

ويضيف أن تحديد السبب يعتمد على طبيعة الألم وشدته والأعراض المصاحبة له.

الأمراض التي تسبب ألم البطن من أعلى اليمين

يوضح استشاري أمراض الباطنة أن أبرز الأسباب تشمل:التهابات أو حصوات المرارةمشكلات في الكبد مثل الالتهابات أو الدهون عسر الهضم أو التهابات المعدةالغازات والانتفاخات الشديدةشد عضلي في جدار البطن أحيانًا التهابات في الرئة اليمنى السفلية

متى يستدعي ألم البطن من أعلى اليمين زيارة الطبيب؟

يشدد المر على ضرورة مراجعة الطبيب إذا صاحب الألم:

اصفرار في العين أو الجلدارتفاع في درجة الحرارةقيء متكرر أو مستمرألم شديد لا يهدأ مع الوقت فقدان شهية أو نقص وزن غير مبررتغير في لون البول أو البراز

كيفية التعامل مع ألم البطن من أعلى اليمين

يوضح استشاري أمراض الباطنة أن التشخيص يعتمد على الفحص والتحاليل، وقد يشمل:

سونار على البطن لتقييم الكبد والمرارةتحاليل وظائف الكبدفحوصات دم عامةتقييم الجهاز الهضمي حسب الأعراض ويؤكد المر أن تجاهل ألم أعلى يمين البطن لفترات طويلة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، لذلك لا يُنصح بالاعتماد على المسكنات فقط دون معرفة السبب الحقيقي.